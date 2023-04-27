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Конный клуб под Петербургом сообщил о повреждении зданий осколками
Конный клуб под Петербургом сообщил о повреждении зданий осколками - РИА Новости, 27.04.2023
Конный клуб под Петербургом сообщил о повреждении зданий осколками
Крыши здания конюшни и манежа в конноспортивном клубе в городе Павловске близ Петербурга повреждены осколками неясного происхождения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:18
2023-04-27T09:18
2023-04-27T09:18
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Крыши здания конюшни и манежа в конноспортивном клубе в городе Павловске близ Петербурга повреждены осколками неясного происхождения, сообщили РИА Новости в клубе "Конный двор". "У нас ничего не случилось, случилось где-то рядом. К нам прилетели осколки. Повреждена крыша здания конюшни и манежа", - сообщила собеседница агентства. Ранее ряд СМИ, в том числе RT, сообщили о том, что жители Пушкина и Павловска слышали ночью громкие хлопки. Слышали громкие звуки и жители Петербурга. Что именно стало источником ночных хлопков, не уточняется. Официальных данных пока нет.
https://ria.ru/20230422/obstrel-1867132956.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Конный клуб под Петербургом сообщил о повреждении зданий осколками
Конный клуб под Петербургом сообщил о повреждении зданий осколками неясного происхождения