https://ria.ru/20230427/perevozki-1868219567.html

Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил Путин

Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023

Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил Путин

Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:23

2023-04-27T17:23

2023-04-27T17:23

россия

турция

владимир путин

аэс "аккую"

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Турции Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин в четверг участвуют в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции. "В прошлом году Турцию посетили более пяти миллионов россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами. И в этом контексте мы договорились об увеличении объемов двусторонних авиаперевозок", - сказал Путин в ходе своего выступления. Он добавил, что турецкие курорты пользуются большой популярностью у россиян.

https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868217547.html

россия

турция

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, владимир путин, аэс "аккую"