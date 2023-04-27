https://ria.ru/20230427/perevozki-1868219567.html
Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил Путин
Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023
Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил Путин
Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:23
2023-04-27T17:23
2023-04-27T17:23
россия
турция
владимир путин
аэс "аккую"
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Турции Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин в четверг участвуют в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции. "В прошлом году Турцию посетили более пяти миллионов россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами. И в этом контексте мы договорились об увеличении объемов двусторонних авиаперевозок", - сказал Путин в ходе своего выступления. Он добавил, что турецкие курорты пользуются большой популярностью у россиян.
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868217547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, владимир путин, аэс "аккую"
Россия, Турция, Владимир Путин, АЭС "Аккую"
Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил Путин
Путин заявил, что Россия и Турция увеличат объемы двусторонних пассажирских авиаперевозок
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент Турции Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин в четверг участвуют в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую
" в режиме видеоконференции.
"В прошлом году Турцию посетили более пяти миллионов россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами. И в этом контексте мы договорились об увеличении объемов двусторонних авиаперевозок", - сказал Путин в ходе своего выступления.
Он добавил, что турецкие курорты пользуются большой популярностью у россиян.
Эрдоган рассказал, сколько Турция сэкономит на газе благодаря АЭС "Аккую"