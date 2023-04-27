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Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023
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17:23 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/perevozki-1868219567.html
Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил Путин
Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023
Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил Путин
Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:23
2023-04-27T17:23
россия
турция
владимир путин
аэс "аккую"
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Турции Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин в четверг участвуют в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции. "В прошлом году Турцию посетили более пяти миллионов россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами. И в этом контексте мы договорились об увеличении объемов двусторонних авиаперевозок", - сказал Путин в ходе своего выступления. Он добавил, что турецкие курорты пользуются большой популярностью у россиян.
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россия, турция, владимир путин, аэс "аккую"
Россия, Турция, Владимир Путин, АЭС "Аккую"
Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил Путин

Путин заявил, что Россия и Турция увеличат объемы двусторонних пассажирских авиаперевозок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 строящейся атомной электростанции "Аккую"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 строящейся атомной электростанции Аккую - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 строящейся атомной электростанции "Аккую"
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент Турции Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин в четверг участвуют в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции.
"В прошлом году Турцию посетили более пяти миллионов россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами. И в этом контексте мы договорились об увеличении объемов двусторонних авиаперевозок", - сказал Путин в ходе своего выступления.
Он добавил, что турецкие курорты пользуются большой популярностью у россиян.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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