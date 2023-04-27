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Захарова прокомментировала запрет Кишинева на георгиевскую ленту - РИА Новости, 27.04.2023
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15:45 27.04.2023 (обновлено: 15:46 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/moldaviya-1868170404.html
Захарова прокомментировала запрет Кишинева на георгиевскую ленту
Захарова прокомментировала запрет Кишинева на георгиевскую ленту - РИА Новости, 27.04.2023
Захарова прокомментировала запрет Кишинева на георгиевскую ленту
Из Победы над фашизмом невозможно изъять георгиевскую ленту, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:45
2023-04-27T15:46
в мире
молдавия
мария захарова
дорин речан
день победы
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Из Победы над фашизмом невозможно изъять георгиевскую ленту, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение властей Молдавии. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. По его словам, полиция готовит инструкции для своих сотрудников, чтобы объяснить, кого и как штрафовать. Генеральный инспекторат полиции перед праздником сообщит гражданам, насколько велик будет штраф за ношение запрещенного символа. Захарова посоветовала Речану обратить внимание на дату 7 сентября - Международный день чистого воздуха для голубого неба. "Можно штрафовать за каждый вздох", - указала она. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение Георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов "V" и "Z". Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы "Z" и "V" нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20230224/moldaviya-1854133716.html
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в мире, молдавия, мария захарова, дорин речан, день победы
В мире, Молдавия, Мария Захарова, Дорин Речан, День Победы
Захарова прокомментировала запрет Кишинева на георгиевскую ленту

Представитель МИД Захарова: георгиевскую ленту невозможно изъять из победы над фашизмом

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Волонтер раздает георгиевские ленточки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Из Победы над фашизмом невозможно изъять георгиевскую ленту, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение властей Молдавии.
Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. По его словам, полиция готовит инструкции для своих сотрудников, чтобы объяснить, кого и как штрафовать. Генеральный инспекторат полиции перед праздником сообщит гражданам, насколько велик будет штраф за ношение запрещенного символа.
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Власти Молдавии разжигают ненависть к России, заявил Примаков
24 февраля, 14:49
«
"Из Победы над фашизмом невозможно изъять георгиевскую ленту. Она стала гвардейской символикой - почётным званием, присваиваемым частям, соединениям и кораблям за мужество и героизм личного состава во времена Великой Отечественной войны. Георгиевская лента — атрибут медалей "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945", ордена Славы всех степеней ; использовалась на муаровой ленте медали "За взятие Берлина"", - написала Захарова.
Захарова посоветовала Речану обратить внимание на дату 7 сентября - Международный день чистого воздуха для голубого неба.
"Можно штрафовать за каждый вздох", - указала она.
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение Георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов "V" и "Z". Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы "Z" и "V" нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" стала неофициальным символом поддержки операции.
Символ мужества и доблести: акция "Георгиевская ленточка"
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости
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1 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".

Девушки рассматривают фотографии на фотовыставке на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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2 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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3 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.

Фотовыставка на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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5 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве

"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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6 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Молодой человек на фотовыставке на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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7 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

Активист Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России раздает ленточки на улицах Казани

За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.

Активист Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России раздает ленточки на улицах Казани

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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10 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.

Активисты Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России на улице Баумана

Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.

Мужчина повязывает георгиевскую ленточку, полученную в рамках стартовавшей акции Георгиевская ленточка, в своем автомобиле на улице Казани

Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 12

Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 12

В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 12

Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 12

"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
6 из 12

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
7 из 12

За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 12

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 12

"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
10 из 12

Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12

Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
В миреМолдавияМария ЗахароваДорин РечанДень Победы
 
 
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