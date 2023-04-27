https://ria.ru/20230427/moldaviya-1868170404.html

Захарова прокомментировала запрет Кишинева на георгиевскую ленту

Захарова прокомментировала запрет Кишинева на георгиевскую ленту - РИА Новости, 27.04.2023

Захарова прокомментировала запрет Кишинева на георгиевскую ленту

Из Победы над фашизмом невозможно изъять георгиевскую ленту, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:45

2023-04-27T15:45

2023-04-27T15:46

в мире

молдавия

мария захарова

дорин речан

день победы

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Из Победы над фашизмом невозможно изъять георгиевскую ленту, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение властей Молдавии. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. По его словам, полиция готовит инструкции для своих сотрудников, чтобы объяснить, кого и как штрафовать. Генеральный инспекторат полиции перед праздником сообщит гражданам, насколько велик будет штраф за ношение запрещенного символа. Захарова посоветовала Речану обратить внимание на дату 7 сентября - Международный день чистого воздуха для голубого неба. "Можно штрафовать за каждый вздох", - указала она. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение Георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов "V" и "Z". Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы "Z" и "V" нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20230224/moldaviya-1854133716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, мария захарова, дорин речан, день победы