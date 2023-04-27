https://ria.ru/20230427/minishark-1868104690.html
На Украине представили новый беспилотник
На Украине представили новый беспилотник - РИА Новости, 27.04.2023
На Украине представили новый беспилотник
На Украине представили новый дрон MiniShark, сообщило в четверг издание "Украинский милитарный портал". РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:07
2023-04-27T13:07
2023-04-27T14:38
в мире
украина
технологии
беспилотники
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868104273_0:70:1440:880_1920x0_80_0_0_9d66f9de2419468ac1945742496668dc.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. На Украине представили новый дрон MiniShark, сообщило в четверг издание "Украинский милитарный портал"."Украинская компания Ukrspecsystems представила свой новый БПЛА MiniShark", - пишет издание.В компании утверждают, что беспилотник может выявлять наземные цели специальных подразделений и частей сухопутных войск. Радиус применения беспилотника достигает 35 километров. По словам разработчиков, одним из его преимуществ является то, что БПЛА запускается из рук и легко транспортируется, так как вся система умещается в двух рюкзаках."Дрон с размахом крыльев 2,5 метра и длиной 125 сантиметров имеет максимальную взлетную массу до 5 килограммов, длительность его полета - 2 часа", - пишет издание. Также отмечается, что заявленная максимальная скорость полета составляет 120 километров в час, а рабочая высота полета - 1000 метров.В марте кабмин Украины принял постановление, направленное на наращивание производства украинских беспилотников: упрощена закупка, испытания и приемка аппаратов. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в разработке постановления участвовали все украинские компании-производители дронов.
https://ria.ru/20230421/stepashka-1866870917.html
https://ria.ru/20230421/dron-kamikadze-1866896905.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868104273_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b66242f603a858402ba3d0eb666aaeac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, технологии, беспилотники, бпла
В мире, Украина, Технологии, Беспилотники, БПЛА
На Украине представили новый беспилотник
Украинская компания Ukrspecsystems представила новый беспилотник MiniShark
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
На Украине представили новый дрон MiniShark, сообщило в четверг издание "Украинский милитарный портал
".
"Украинская компания Ukrspecsystems представила свой новый БПЛА MiniShark", - пишет издание.
В России создали новое противодроновое ружье
В компании утверждают, что беспилотник может выявлять наземные цели специальных подразделений и частей сухопутных войск. Радиус применения беспилотника достигает 35 километров. По словам разработчиков, одним из его преимуществ является то, что БПЛА запускается из рук и легко транспортируется, так как вся система умещается в двух рюкзаках.
"Дрон с размахом крыльев 2,5 метра и длиной 125 сантиметров имеет максимальную взлетную массу до 5 килограммов, длительность его полета - 2 часа", - пишет издание. Также отмечается, что заявленная максимальная скорость полета составляет 120 километров в час, а рабочая высота полета - 1000 метров.
В марте кабмин Украины принял постановление, направленное на наращивание производства украинских беспилотников: упрощена закупка, испытания и приемка аппаратов. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в разработке постановления участвовали все украинские компании-производители дронов.
В России разработали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе