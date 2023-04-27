Рейтинг@Mail.ru
На Украине представили новый беспилотник - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 27.04.2023 (обновлено: 14:38 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/minishark-1868104690.html
На Украине представили новый беспилотник
На Украине представили новый беспилотник - РИА Новости, 27.04.2023
На Украине представили новый беспилотник
На Украине представили новый дрон MiniShark, сообщило в четверг издание "Украинский милитарный портал". РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:07
2023-04-27T14:38
в мире
украина
технологии
беспилотники
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868104273_0:70:1440:880_1920x0_80_0_0_9d66f9de2419468ac1945742496668dc.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. На Украине представили новый дрон MiniShark, сообщило в четверг издание "Украинский милитарный портал"."Украинская компания Ukrspecsystems представила свой новый БПЛА MiniShark", - пишет издание.В компании утверждают, что беспилотник может выявлять наземные цели специальных подразделений и частей сухопутных войск. Радиус применения беспилотника достигает 35 километров. По словам разработчиков, одним из его преимуществ является то, что БПЛА запускается из рук и легко транспортируется, так как вся система умещается в двух рюкзаках."Дрон с размахом крыльев 2,5 метра и длиной 125 сантиметров имеет максимальную взлетную массу до 5 килограммов, длительность его полета - 2 часа", - пишет издание. Также отмечается, что заявленная максимальная скорость полета составляет 120 километров в час, а рабочая высота полета - 1000 метров.В марте кабмин Украины принял постановление, направленное на наращивание производства украинских беспилотников: упрощена закупка, испытания и приемка аппаратов. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в разработке постановления участвовали все украинские компании-производители дронов.
https://ria.ru/20230421/stepashka-1866870917.html
https://ria.ru/20230421/dron-kamikadze-1866896905.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868104273_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b66242f603a858402ba3d0eb666aaeac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, технологии, беспилотники, бпла
В мире, Украина, Технологии, Беспилотники, БПЛА
На Украине представили новый беспилотник

Украинская компания Ukrspecsystems представила новый беспилотник MiniShark

© Фото : ГО "Український мілітарний центр"БПЛА MiniShark украинской компании Ukrspecsystems
БПЛА MiniShark украинской компании Ukrspecsystems - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : ГО "Український мілітарний центр"
БПЛА MiniShark украинской компании Ukrspecsystems
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. На Украине представили новый дрон MiniShark, сообщило в четверг издание "Украинский милитарный портал".
"Украинская компания Ukrspecsystems представила свой новый БПЛА MiniShark", - пишет издание.
Противодроновое ружье ПАРС-С Степашка
В России создали новое противодроновое ружье
21 апреля, 12:41
В компании утверждают, что беспилотник может выявлять наземные цели специальных подразделений и частей сухопутных войск. Радиус применения беспилотника достигает 35 километров. По словам разработчиков, одним из его преимуществ является то, что БПЛА запускается из рук и легко транспортируется, так как вся система умещается в двух рюкзаках.
"Дрон с размахом крыльев 2,5 метра и длиной 125 сантиметров имеет максимальную взлетную массу до 5 килограммов, длительность его полета - 2 часа", - пишет издание. Также отмечается, что заявленная максимальная скорость полета составляет 120 километров в час, а рабочая высота полета - 1000 метров.
В марте кабмин Украины принял постановление, направленное на наращивание производства украинских беспилотников: упрощена закупка, испытания и приемка аппаратов. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в разработке постановления участвовали все украинские компании-производители дронов.
Опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе (барражирующий боеприпас) самолетного типа компании Беспилотные аппараты
В России разработали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе
21 апреля, 14:10
 
В миреУкраинаТехнологииБеспилотникиБПЛА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала