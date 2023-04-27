https://ria.ru/20230427/minishark-1868104690.html

На Украине представили новый беспилотник

На Украине представили новый беспилотник - РИА Новости, 27.04.2023

На Украине представили новый беспилотник

На Украине представили новый дрон MiniShark, сообщило в четверг издание "Украинский милитарный портал". РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:07

2023-04-27T13:07

2023-04-27T14:38

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. На Украине представили новый дрон MiniShark, сообщило в четверг издание "Украинский милитарный портал"."Украинская компания Ukrspecsystems представила свой новый БПЛА MiniShark", - пишет издание.В компании утверждают, что беспилотник может выявлять наземные цели специальных подразделений и частей сухопутных войск. Радиус применения беспилотника достигает 35 километров. По словам разработчиков, одним из его преимуществ является то, что БПЛА запускается из рук и легко транспортируется, так как вся система умещается в двух рюкзаках."Дрон с размахом крыльев 2,5 метра и длиной 125 сантиметров имеет максимальную взлетную массу до 5 килограммов, длительность его полета - 2 часа", - пишет издание. Также отмечается, что заявленная максимальная скорость полета составляет 120 километров в час, а рабочая высота полета - 1000 метров.В марте кабмин Украины принял постановление, направленное на наращивание производства украинских беспилотников: упрощена закупка, испытания и приемка аппаратов. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в разработке постановления участвовали все украинские компании-производители дронов.

https://ria.ru/20230421/stepashka-1866870917.html

https://ria.ru/20230421/dron-kamikadze-1866896905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, технологии, беспилотники, бпла