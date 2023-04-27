https://ria.ru/20230427/lizing-1868106786.html

Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку заводу пищевого оборудования

Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку заводу пищевого оборудования - РИА Новости, 27.04.2023

Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку заводу пищевого оборудования

Корпорация МСП (КМСП) через дочернюю МСП Лизинг оказала поддержку нижегородскому заводу по производству пищевого оборудования, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:14

2023-04-27T13:14

2023-04-27T13:14

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) через дочернюю МСП Лизинг оказала поддержку нижегородскому заводу по производству пищевого оборудования, сообщает пресс-служба корпорации.МСП Лизинг приобрела для ООО "Полипром" вертикальный обрабатывающий центр и два токарных станка с числовым программным управлением на сумму 13,3 миллиона рублей в лизинг. Планируется, что дополнительное оборудование позволит начать выпуск новых видов продукции и расширить линейку модификаций существующего. При этом с расширением производства будут открыты новые рабочие места."Развитие льготной поддержки бизнеса – одно из приоритетных направлений деятельности корпорации. Сегодня предпринимателям доступно такое финансирование на выгодных условиях. При этом подача заявки стала полностью цифровой, что сократило объем сопроводительных документов, снизились временные затраты на их рассмотрение. Выросли охваты бизнеса. На МСП.РФ, в ходе рабочих встреч с предпринимателями мы собираем от бизнеса обратную связь, и готовимся к дальнейшей модернизации продуктов и сервисов под нужды предпринимателей", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.В свою очередь, генеральный директор ООО "Полипром" Вера Дубинина отметила, что финансовая поддержка позволила предприятию быстрее адаптироваться к новым заказам, расширить число клиентов и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие производства.Предприниматели могут получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализация которого курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на Цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20230421/mery-1866716076.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич