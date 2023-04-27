https://ria.ru/20230427/lizing-1868106786.html
Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку заводу пищевого оборудования
Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку заводу пищевого оборудования - РИА Новости, 27.04.2023
Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку заводу пищевого оборудования
Корпорация МСП (КМСП) через дочернюю МСП Лизинг оказала поддержку нижегородскому заводу по производству пищевого оборудования, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:14
2023-04-27T13:14
2023-04-27T13:14
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) через дочернюю МСП Лизинг оказала поддержку нижегородскому заводу по производству пищевого оборудования, сообщает пресс-служба корпорации.МСП Лизинг приобрела для ООО "Полипром" вертикальный обрабатывающий центр и два токарных станка с числовым программным управлением на сумму 13,3 миллиона рублей в лизинг. Планируется, что дополнительное оборудование позволит начать выпуск новых видов продукции и расширить линейку модификаций существующего. При этом с расширением производства будут открыты новые рабочие места."Развитие льготной поддержки бизнеса – одно из приоритетных направлений деятельности корпорации. Сегодня предпринимателям доступно такое финансирование на выгодных условиях. При этом подача заявки стала полностью цифровой, что сократило объем сопроводительных документов, снизились временные затраты на их рассмотрение. Выросли охваты бизнеса. На МСП.РФ, в ходе рабочих встреч с предпринимателями мы собираем от бизнеса обратную связь, и готовимся к дальнейшей модернизации продуктов и сервисов под нужды предпринимателей", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.В свою очередь, генеральный директор ООО "Полипром" Вера Дубинина отметила, что финансовая поддержка позволила предприятию быстрее адаптироваться к новым заказам, расширить число клиентов и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие производства.Предприниматели могут получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализация которого курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на Цифровой платформе МСП.РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич
Корпорация МСП, Александр Исаевич
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) через дочернюю МСП Лизинг оказала поддержку нижегородскому заводу по производству пищевого оборудования, сообщает пресс-служба корпорации.
МСП Лизинг приобрела для ООО "Полипром" вертикальный обрабатывающий центр и два токарных станка с числовым программным управлением на сумму 13,3 миллиона рублей в лизинг. Планируется, что дополнительное оборудование позволит начать выпуск новых видов продукции и расширить линейку модификаций существующего. При этом с расширением производства будут открыты новые рабочие места.
"Развитие льготной поддержки бизнеса – одно из приоритетных направлений деятельности корпорации. Сегодня предпринимателям доступно такое финансирование на выгодных условиях. При этом подача заявки стала полностью цифровой, что сократило объем сопроводительных документов, снизились временные затраты на их рассмотрение. Выросли охваты бизнеса. На МСП.РФ
, в ходе рабочих встреч с предпринимателями мы собираем от бизнеса обратную связь, и готовимся к дальнейшей модернизации продуктов и сервисов под нужды предпринимателей", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, которого цитирует пресс-служба.
В свою очередь, генеральный директор ООО "Полипром" Вера Дубинина отметила, что финансовая поддержка позволила предприятию быстрее адаптироваться к новым заказам, расширить число клиентов и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие производства.
На МСП.РФ запустили адресный подбор мер поддержки для предпринимателей
«
"Спрос на продукцию нашего завода активно растет из различных регионов страны. Расширить линейку продукции и ее модификации стало возможным при помощи нового оборудования. Выгодным для нас стало приобретение на основе льготного лизинга, что сэкономило оборотные средства. Их мы сможет направить на закупку дополнительного объема сырья, комплектующих", – сказала Дубинина.
Предприниматели могут получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализация которого курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым
. Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на Цифровой платформе МСП.РФ.