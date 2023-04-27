Рейтинг@Mail.ru
Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку заводу пищевого оборудования - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/lizing-1868106786.html
Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку заводу пищевого оборудования
Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку заводу пищевого оборудования - РИА Новости, 27.04.2023
Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку заводу пищевого оборудования
Корпорация МСП (КМСП) через дочернюю МСП Лизинг оказала поддержку нижегородскому заводу по производству пищевого оборудования, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:14
2023-04-27T13:14
корпорация мсп
александр исаевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_6d8b52bde7fb7ec9a377ca8ba2f6fa01.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) через дочернюю МСП Лизинг оказала поддержку нижегородскому заводу по производству пищевого оборудования, сообщает пресс-служба корпорации.МСП Лизинг приобрела для ООО "Полипром" вертикальный обрабатывающий центр и два токарных станка с числовым программным управлением на сумму 13,3 миллиона рублей в лизинг. Планируется, что дополнительное оборудование позволит начать выпуск новых видов продукции и расширить линейку модификаций существующего. При этом с расширением производства будут открыты новые рабочие места."Развитие льготной поддержки бизнеса – одно из приоритетных направлений деятельности корпорации. Сегодня предпринимателям доступно такое финансирование на выгодных условиях. При этом подача заявки стала полностью цифровой, что сократило объем сопроводительных документов, снизились временные затраты на их рассмотрение. Выросли охваты бизнеса. На МСП.РФ, в ходе рабочих встреч с предпринимателями мы собираем от бизнеса обратную связь, и готовимся к дальнейшей модернизации продуктов и сервисов под нужды предпринимателей", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.В свою очередь, генеральный директор ООО "Полипром" Вера Дубинина отметила, что финансовая поддержка позволила предприятию быстрее адаптироваться к новым заказам, расширить число клиентов и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие производства.Предприниматели могут получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализация которого курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на Цифровой платформе МСП.РФ.
https://ria.ru/20230421/mery-1866716076.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:423:2048:1959_1920x0_80_0_0_a7819d064956ddf38cfcd3116d0dbaa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, александр исаевич
Корпорация МСП, Александр Исаевич

Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку заводу пищевого оборудования

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) через дочернюю МСП Лизинг оказала поддержку нижегородскому заводу по производству пищевого оборудования, сообщает пресс-служба корпорации.
МСП Лизинг приобрела для ООО "Полипром" вертикальный обрабатывающий центр и два токарных станка с числовым программным управлением на сумму 13,3 миллиона рублей в лизинг. Планируется, что дополнительное оборудование позволит начать выпуск новых видов продукции и расширить линейку модификаций существующего. При этом с расширением производства будут открыты новые рабочие места.
"Развитие льготной поддержки бизнеса – одно из приоритетных направлений деятельности корпорации. Сегодня предпринимателям доступно такое финансирование на выгодных условиях. При этом подача заявки стала полностью цифровой, что сократило объем сопроводительных документов, снизились временные затраты на их рассмотрение. Выросли охваты бизнеса. На МСП.РФ, в ходе рабочих встреч с предпринимателями мы собираем от бизнеса обратную связь, и готовимся к дальнейшей модернизации продуктов и сервисов под нужды предпринимателей", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.
В свою очередь, генеральный директор ООО "Полипром" Вера Дубинина отметила, что финансовая поддержка позволила предприятию быстрее адаптироваться к новым заказам, расширить число клиентов и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие производства.
Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ
На МСП.РФ запустили адресный подбор мер поддержки для предпринимателей
21 апреля, 10:00
«
"Спрос на продукцию нашего завода активно растет из различных регионов страны. Расширить линейку продукции и ее модификации стало возможным при помощи нового оборудования. Выгодным для нас стало приобретение на основе льготного лизинга, что сэкономило оборотные средства. Их мы сможет направить на закупку дополнительного объема сырья, комплектующих", – сказала Дубинина.
Предприниматели могут получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализация которого курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на Цифровой платформе МСП.РФ.
 
Корпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала