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Самолет с задержавшимися на Кубе туристами вылетел в Россию - РИА Новости, 27.04.2023
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Туризм
 
15:54 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/kuba-1868143309.html
Самолет с задержавшимися на Кубе туристами вылетел в Россию
Самолет с задержавшимися на Кубе туристами вылетел в Россию - РИА Новости, 27.04.2023
Самолет с задержавшимися на Кубе туристами вылетел в Россию
Самолет с российскими туристами, задержавшимися в кубинском Варадеро из-за закрытия взлетно-посадочной полосы, благополучно вылетел в Россию, сообщила РИА... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:54
2023-04-27T15:54
туризм
туризм
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куба
варадеро
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Самолет с российскими туристами, задержавшимися в кубинском Варадеро из-за закрытия взлетно-посадочной полосы, благополучно вылетел в Россию, сообщила РИА Новости гендиректор Pegas Touristic Анна Подгорная. Она уточнила, что рейс вылетел с аэропорта Варадеро в районе 13:50 по московскому времени. Во время ожидания туристам один раз в аэропорту была предоставлена еда и вода. "На борту предусмотрено бесплатное горячее питание", — отметила Подгорная.Рейс N4-3502 должен был отправиться в РФ минувшей ночью в 22 часа по московскому времени, однако задержался из-за закрытия взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки другого лайнера.
https://ria.ru/20230427/kuba-1868030054.html
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туризм, новости - туризм, куба, варадеро
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Куба, Варадеро
Самолет с задержавшимися на Кубе туристами вылетел в Россию

Самолет с задержавшимися в кубинском Варадеро туристами вылетел в Россию

© Pixabay / dikarkaПляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Pixabay / dikarka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Самолет с российскими туристами, задержавшимися в кубинском Варадеро из-за закрытия взлетно-посадочной полосы, благополучно вылетел в Россию, сообщила РИА Новости гендиректор Pegas Touristic Анна Подгорная.
Она уточнила, что рейс вылетел с аэропорта Варадеро в районе 13:50 по московскому времени.
Во время ожидания туристам один раз в аэропорту была предоставлена еда и вода. "На борту предусмотрено бесплатное горячее питание", — отметила Подгорная.
Рейс N4-3502 должен был отправиться в РФ минувшей ночью в 22 часа по московскому времени, однако задержался из-за закрытия взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки другого лайнера.
Рейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Туроператор рассказал, почему самолет с россиянами задержали на Кубе
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