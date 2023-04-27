https://ria.ru/20230427/kuba-1868143309.html
Самолет с задержавшимися на Кубе туристами вылетел в Россию
Самолет с задержавшимися на Кубе туристами вылетел в Россию - РИА Новости, 27.04.2023
Самолет с задержавшимися на Кубе туристами вылетел в Россию
Самолет с российскими туристами, задержавшимися в кубинском Варадеро из-за закрытия взлетно-посадочной полосы, благополучно вылетел в Россию, сообщила РИА... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:54
2023-04-27T15:54
2023-04-27T15:54
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Самолет с российскими туристами, задержавшимися в кубинском Варадеро из-за закрытия взлетно-посадочной полосы, благополучно вылетел в Россию, сообщила РИА Новости гендиректор Pegas Touristic Анна Подгорная. Она уточнила, что рейс вылетел с аэропорта Варадеро в районе 13:50 по московскому времени. Во время ожидания туристам один раз в аэропорту была предоставлена еда и вода. "На борту предусмотрено бесплатное горячее питание", — отметила Подгорная.Рейс N4-3502 должен был отправиться в РФ минувшей ночью в 22 часа по московскому времени, однако задержался из-за закрытия взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки другого лайнера.
https://ria.ru/20230427/kuba-1868030054.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, куба, варадеро
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Куба, Варадеро
Самолет с задержавшимися на Кубе туристами вылетел в Россию
Самолет с задержавшимися в кубинском Варадеро туристами вылетел в Россию
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Самолет с российскими туристами, задержавшимися в кубинском Варадеро из-за закрытия взлетно-посадочной полосы, благополучно вылетел в Россию, сообщила РИА Новости гендиректор Pegas Touristic Анна Подгорная.
Она уточнила, что рейс вылетел с аэропорта Варадеро в районе 13:50 по московскому времени.
Во время ожидания туристам один раз в аэропорту была предоставлена еда и вода. "На борту предусмотрено бесплатное горячее питание", — отметила Подгорная.
Рейс N4-3502 должен был отправиться
в РФ минувшей ночью в 22 часа по московскому времени, однако задержался из-за закрытия взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки другого лайнера.
Туроператор рассказал, почему самолет с россиянами задержали на Кубе