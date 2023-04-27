https://ria.ru/20230427/kuba-1868143309.html

Самолет с задержавшимися на Кубе туристами вылетел в Россию

Самолет с задержавшимися на Кубе туристами вылетел в Россию - РИА Новости, 27.04.2023

Самолет с задержавшимися на Кубе туристами вылетел в Россию

Самолет с российскими туристами, задержавшимися в кубинском Варадеро из-за закрытия взлетно-посадочной полосы, благополучно вылетел в Россию, сообщила РИА... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:54

2023-04-27T15:54

2023-04-27T15:54

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Самолет с российскими туристами, задержавшимися в кубинском Варадеро из-за закрытия взлетно-посадочной полосы, благополучно вылетел в Россию, сообщила РИА Новости гендиректор Pegas Touristic Анна Подгорная. Она уточнила, что рейс вылетел с аэропорта Варадеро в районе 13:50 по московскому времени. Во время ожидания туристам один раз в аэропорту была предоставлена еда и вода. "На борту предусмотрено бесплатное горячее питание", — отметила Подгорная.Рейс N4-3502 должен был отправиться в РФ минувшей ночью в 22 часа по московскому времени, однако задержался из-за закрытия взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки другого лайнера.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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