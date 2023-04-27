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В Оренбурге подростки избили двух братьев, распивавших спиртное в парке - РИА Новости, 27.04.2023
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09:49 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/izbienie-1868036227.html
В Оренбурге подростки избили двух братьев, распивавших спиртное в парке
В Оренбурге подростки избили двух братьев, распивавших спиртное в парке - РИА Новости, 27.04.2023
В Оренбурге подростки избили двух братьев, распивавших спиртное в парке
Полицейские Оренбурга задержали трех подростков, которые в городском парке жестоко избили двух мужчин, распивавших алкоголь, сообщили в управлении МВД по... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:49
2023-04-27T09:49
происшествия
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УФА, 27 апр - РИА Новости. Полицейские Оренбурга задержали трех подростков, которые в городском парке жестоко избили двух мужчин, распивавших алкоголь, сообщили в управлении МВД по Оренбургской области. Уточняется, что инцидент произошел в парке имени Л.А. Гуськова. "Ориентировка на группу лиц, участвующих в драке, была передана экипажу патрульно-постовой службы полиции. В ходе отработки района сотрудниками полиции молодые люди, подходящие под ориентировку, были задержаны. Установлено, что задержанные нанесли телесные повреждения двум братьям, которые в парке распивали спиртные напитки", - говорится в сообщении. В СУСК РФ по Оренбургской области РИА Новости рассказали, что задержанные - несовершеннолетние. "По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Следователи детально разбираются в происшествии", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230423/izbienie-1867203505.html
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происшествия, оренбург, оренбургская область, россия
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Россия
В Оренбурге подростки избили двух братьев, распивавших спиртное в парке

В Оренбурге три подростка жестоко избили двух братьев, распивавших алкоголь в парке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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УФА, 27 апр - РИА Новости. Полицейские Оренбурга задержали трех подростков, которые в городском парке жестоко избили двух мужчин, распивавших алкоголь, сообщили в управлении МВД по Оренбургской области.
Уточняется, что инцидент произошел в парке имени Л.А. Гуськова.
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"Ориентировка на группу лиц, участвующих в драке, была передана экипажу патрульно-постовой службы полиции. В ходе отработки района сотрудниками полиции молодые люди, подходящие под ориентировку, были задержаны. Установлено, что задержанные нанесли телесные повреждения двум братьям, которые в парке распивали спиртные напитки", - говорится в сообщении.
В СУСК РФ по Оренбургской области РИА Новости рассказали, что задержанные - несовершеннолетние. "По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Следователи детально разбираются в происшествии", - сказал собеседник агентства.
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