https://ria.ru/20230427/izbienie-1868036227.html
В Оренбурге подростки избили двух братьев, распивавших спиртное в парке
В Оренбурге подростки избили двух братьев, распивавших спиртное в парке - РИА Новости, 27.04.2023
В Оренбурге подростки избили двух братьев, распивавших спиртное в парке
Полицейские Оренбурга задержали трех подростков, которые в городском парке жестоко избили двух мужчин, распивавших алкоголь, сообщили в управлении МВД по... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:49
2023-04-27T09:49
2023-04-27T09:49
происшествия
оренбург
оренбургская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861496805_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_477aa35abbafc54b3e1d9899ae42344e.jpg
УФА, 27 апр - РИА Новости. Полицейские Оренбурга задержали трех подростков, которые в городском парке жестоко избили двух мужчин, распивавших алкоголь, сообщили в управлении МВД по Оренбургской области. Уточняется, что инцидент произошел в парке имени Л.А. Гуськова. "Ориентировка на группу лиц, участвующих в драке, была передана экипажу патрульно-постовой службы полиции. В ходе отработки района сотрудниками полиции молодые люди, подходящие под ориентировку, были задержаны. Установлено, что задержанные нанесли телесные повреждения двум братьям, которые в парке распивали спиртные напитки", - говорится в сообщении. В СУСК РФ по Оренбургской области РИА Новости рассказали, что задержанные - несовершеннолетние. "По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Следователи детально разбираются в происшествии", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230423/izbienie-1867203505.html
https://ria.ru/20230426/shkolnitsa-1867841832.html
оренбург
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861496805_296:0:2884:1941_1920x0_80_0_0_6ee2ec570961eea4697760f81b3198ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, оренбургская область, россия
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Россия
В Оренбурге подростки избили двух братьев, распивавших спиртное в парке
В Оренбурге три подростка жестоко избили двух братьев, распивавших алкоголь в парке
УФА, 27 апр - РИА Новости. Полицейские Оренбурга задержали трех подростков, которые в городском парке жестоко избили двух мужчин, распивавших алкоголь, сообщили в управлении МВД по Оренбургской области.
Уточняется, что инцидент произошел в парке имени Л.А. Гуськова.
На Алтае девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом
"Ориентировка на группу лиц, участвующих в драке, была передана экипажу патрульно-постовой службы полиции. В ходе отработки района сотрудниками полиции молодые люди, подходящие под ориентировку, были задержаны. Установлено, что задержанные нанесли телесные повреждения двум братьям, которые в парке распивали спиртные напитки", - говорится в сообщении.
В СУСК РФ по Оренбургской области
РИА Новости рассказали, что задержанные - несовершеннолетние. "По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Следователи детально разбираются в происшествии", - сказал собеседник агентства.
Во Владивостоке школьница избила сверстницу