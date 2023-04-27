https://ria.ru/20230427/izbienie-1868036227.html

В Оренбурге подростки избили двух братьев, распивавших спиртное в парке

В Оренбурге подростки избили двух братьев, распивавших спиртное в парке - РИА Новости, 27.04.2023

В Оренбурге подростки избили двух братьев, распивавших спиртное в парке

Полицейские Оренбурга задержали трех подростков, которые в городском парке жестоко избили двух мужчин, распивавших алкоголь, сообщили в управлении МВД по... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T09:49

2023-04-27T09:49

2023-04-27T09:49

происшествия

оренбург

оренбургская область

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УФА, 27 апр - РИА Новости. Полицейские Оренбурга задержали трех подростков, которые в городском парке жестоко избили двух мужчин, распивавших алкоголь, сообщили в управлении МВД по Оренбургской области. Уточняется, что инцидент произошел в парке имени Л.А. Гуськова. "Ориентировка на группу лиц, участвующих в драке, была передана экипажу патрульно-постовой службы полиции. В ходе отработки района сотрудниками полиции молодые люди, подходящие под ориентировку, были задержаны. Установлено, что задержанные нанесли телесные повреждения двум братьям, которые в парке распивали спиртные напитки", - говорится в сообщении. В СУСК РФ по Оренбургской области РИА Новости рассказали, что задержанные - несовершеннолетние. "По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Следователи детально разбираются в происшествии", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230423/izbienie-1867203505.html

https://ria.ru/20230426/shkolnitsa-1867841832.html

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