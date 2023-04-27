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Американский солдат сломал челюсть поляку и избежал суда

Американский солдат сломал челюсть поляку и избежал суда - РИА Новости, 27.04.2023

Американский солдат сломал челюсть поляку и избежал суда

Американский солдат, жестоко избивший жителя Лодзи, отделался всего лишь внесудебным наказанием от командования, пишет издание Gazeta.pl. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T06:40

2023-04-27T06:40

2023-04-27T13:19

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американский солдат, жестоко избивший жителя Лодзи, отделался всего лишь внесудебным наказанием от командования, пишет издание Gazeta.pl.Инцидент произошел еще в мае прошлого года. Поляк вместе с женой проводил время в одном из лодзинских ресторанов, где и познакомился с двумя американцами. Те представились военнослужащими из соединения, обеспечивающего поддержку летчиков с авиабазы ВВС Ласк.В какой-то момент один из американцев начал грубо оскорблять супругу поляка, пригрозив в нецензурной форме овладеть ею. Мужчина вступился за жену и был жестоко избит. Сам пострадавший рассказал, что перенес две операции на челюсти и несколько месяцев провел на больничном.По информации Gazeta.pl, расследованием инцидента занялась польская военная полиция и местная прокуратура, но уже в июне производство прекратили, так как договоры, заключенные между Вашингтоном и Варшавой, предусматривают приоритет американской юрисдикции в делах, касающихся военнослужащих США. Дело передали американской стороне.Издание выяснило, что поляка избил военнослужащий Корпуса морской пехоты США. В пресс-службе подразделения сообщили, что тот получил "внесудебное наказание" от командования. При этом там подчеркнули, что не могут публично разглашать сведения о внесудебных наказаниях в соответствии с американским законом о свободе информации.

https://ria.ru/20230401/polsha-1862306529.html

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в мире, сша, лодзь, польша, корпус морской пехоты сша