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В Москву доставили россиянку Слободчикову, обвиненную в госизмене - РИА Новости, 27.04.2023
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15:55 27.04.2023 (обновлено: 16:04 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/gosizmena-1868175286.html
В Москву доставили россиянку Слободчикову, обвиненную в госизмене
В Москву доставили россиянку Слободчикову, обвиненную в госизмене - РИА Новости, 27.04.2023
В Москву доставили россиянку Слободчикову, обвиненную в госизмене
Лефортовский суд Москвы будет рассматривать ходатайства ФСБ об аресте россиянки Слободчиковой по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:55
2023-04-27T16:04
москва
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы будет рассматривать ходатайства ФСБ об аресте россиянки Слободчиковой по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде."Зарегистрировано ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Слободчиковой Н.М., обвиняемой в госизмене", - сообщил собеседник. Он пояснил, что Слободчикову доставили в один из столичных СИЗО – так обычно происходит, когда фигурантов дел о госизмене арестовывают в регионах.Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности материалов.
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Кирилл Волков
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москва, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Москва, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москву доставили россиянку Слободчикову, обвиненную в госизмене

В Москву доставили россиянку Слободчикову, обвиненную в госизмене

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы будет рассматривать ходатайства ФСБ об аресте россиянки Слободчиковой по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрировано ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Слободчиковой Н.М., обвиняемой в госизмене", - сообщил собеседник. Он пояснил, что Слободчикову доставили в один из столичных СИЗО – так обычно происходит, когда фигурантов дел о госизмене арестовывают в регионах.
Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности материалов.
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
В Москве арестовали россиянина Баранова по делу о госизмене
9 сентября 2022, 16:54
 
МоскваПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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