https://ria.ru/20230427/gosizmena-1868175286.html
В Москву доставили россиянку Слободчикову, обвиненную в госизмене
В Москву доставили россиянку Слободчикову, обвиненную в госизмене - РИА Новости, 27.04.2023
В Москву доставили россиянку Слободчикову, обвиненную в госизмене
Лефортовский суд Москвы будет рассматривать ходатайства ФСБ об аресте россиянки Слободчиковой по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:55
2023-04-27T15:55
2023-04-27T16:04
москва
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы будет рассматривать ходатайства ФСБ об аресте россиянки Слободчиковой по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде."Зарегистрировано ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Слободчиковой Н.М., обвиняемой в госизмене", - сообщил собеседник. Он пояснил, что Слободчикову доставили в один из столичных СИЗО – так обычно происходит, когда фигурантов дел о госизмене арестовывают в регионах.Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности материалов.
https://ria.ru/20220909/arest-1815710181.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Москва, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москву доставили россиянку Слободчикову, обвиненную в госизмене
В Москву доставили россиянку Слободчикову, обвиненную в госизмене
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы будет рассматривать ходатайства ФСБ об аресте россиянки Слободчиковой по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрировано ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Слободчиковой Н.М., обвиняемой в госизмене", - сообщил собеседник. Он пояснил, что Слободчикову доставили в один из столичных СИЗО – так обычно происходит, когда фигурантов дел о госизмене арестовывают в регионах.
Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности материалов.
В Москве арестовали россиянина Баранова по делу о госизмене