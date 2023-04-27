https://ria.ru/20230427/donetsk-1868303521.html
Пушилин рассказал о помощи подросткам, пострадавшим при взрыве в Донецке
Пушилин рассказал о помощи подросткам, пострадавшим при взрыве в Донецке - РИА Новости, 27.04.2023
Пушилин рассказал о помощи подросткам, пострадавшим при взрыве в Донецке
Подросткам, пострадавшим при взрыве взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка, оказывается вся необходимая помощь, сообщил врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T22:58
2023-04-27T22:58
2023-04-27T22:58
донецк
пролетарский район
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Подросткам, пострадавшим при взрыве взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка, оказывается вся необходимая помощь, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что четверо подростков в возрасте от 12 до 14 лет получили ранения при детонации взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка. По словам очевидцев, дети пытались столкнуть с дороги неизвестный предмет, который впоследствии взорвался. "Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, все они в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает", - написал Пушилин. Он призвал жителей республики побеседовать со своими детьми об опасности, исходящей от взрывоопасных предметов. "Призываю родителей еще раз рассказать своим детям, что при обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается подходить к нему, трогать и предпринимать с ним любые действия", - заявил Пушилин.
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донецк, пролетарский район, донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия
Донецк, Пролетарский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Происшествия
Пушилин рассказал о помощи подросткам, пострадавшим при взрыве в Донецке
Пушилин: подросткам, пострадавшим при взрыве в Донецке, оказывается вся необходимая помощь
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости.
Подросткам, пострадавшим при взрыве взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка, оказывается вся необходимая помощь, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале
.
Ранее сообщалось, что четверо подростков в возрасте от 12 до 14 лет получили ранения при детонации взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка. По словам очевидцев, дети пытались столкнуть с дороги неизвестный предмет, который впоследствии взорвался.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, все они в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает", - написал Пушилин.
Он призвал жителей республики побеседовать со своими детьми об опасности, исходящей от взрывоопасных предметов.
"Призываю родителей еще раз рассказать своим детям, что при обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается подходить к нему, трогать и предпринимать с ним любые действия", - заявил Пушилин.
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