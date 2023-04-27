https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868207786.html

МВД опубликовало кадры обыска у Блиновской

МВД опубликовало кадры обыска у Блиновской - РИА Новости, 27.04.2023

МВД опубликовало кадры обыска у Блиновской

Гардероб внушительных размеров, стеллаж с украшениями и аксессуарами нашли в ходе обысков у задержанной за неуплату налогов блогера Елены Блиновской, видео... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:59

2023-04-27T16:59

2023-04-27T16:59

происшествия

россия

смоленская область

белоруссия

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

hermes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868131783_0:0:533:301_1920x0_80_0_0_dcb9ac165d93b164014d0d05754370f3.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Гардероб внушительных размеров, стеллаж с украшениями и аксессуарами нашли в ходе обысков у задержанной за неуплату налогов блогера Елены Блиновской, видео опубликовало МВД России. На видео – расположенные по периметру шкафчики с одеждой, посреди гардероба стоит стеллаж с украшениями, очками и ремнями. Сверху – сумки, в том числе бренда Hermes. Также в кадр попали ноутбук с надписью "Блиновская" и чехол с часами. В четверг в СК сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868129913.html

россия

смоленская область

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, смоленская область, белоруссия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), hermes