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МВД опубликовало кадры обыска у Блиновской - РИА Новости, 27.04.2023
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16:59 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868207786.html
МВД опубликовало кадры обыска у Блиновской
МВД опубликовало кадры обыска у Блиновской - РИА Новости, 27.04.2023
МВД опубликовало кадры обыска у Блиновской
Гардероб внушительных размеров, стеллаж с украшениями и аксессуарами нашли в ходе обысков у задержанной за неуплату налогов блогера Елены Блиновской, видео... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:59
2023-04-27T16:59
происшествия
россия
смоленская область
белоруссия
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
hermes
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Гардероб внушительных размеров, стеллаж с украшениями и аксессуарами нашли в ходе обысков у задержанной за неуплату налогов блогера Елены Блиновской, видео опубликовало МВД России. На видео – расположенные по периметру шкафчики с одеждой, посреди гардероба стоит стеллаж с украшениями, очками и ремнями. Сверху – сумки, в том числе бренда Hermes. Также в кадр попали ноутбук с надписью "Блиновская" и чехол с часами. В четверг в СК сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868129913.html
россия
смоленская область
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происшествия, россия, смоленская область, белоруссия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), hermes
Происшествия, Россия, Смоленская область, Белоруссия, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Hermes
МВД опубликовало кадры обыска у Блиновской

МВД опубликовало кадры обыска гардероба и стеллажей с украшениями у Блиновской

© РИА Новости / Пресс-служба МВД России | Перейти в медиабанкПроведение следственных действий по делу блогера Елены Блиновской
Проведение следственных действий по делу блогера Елены Блиновской - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МВД России
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Проведение следственных действий по делу блогера Елены Блиновской
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Гардероб внушительных размеров, стеллаж с украшениями и аксессуарами нашли в ходе обысков у задержанной за неуплату налогов блогера Елены Блиновской, видео опубликовало МВД России.
На видео – расположенные по периметру шкафчики с одеждой, посреди гардероба стоит стеллаж с украшениями, очками и ремнями. Сверху – сумки, в том числе бренда Hermes. Также в кадр попали ноутбук с надписью "Блиновская" и чехол с часами.
В четверг в СК сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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ПроисшествияРоссияСмоленская областьБелоруссияЕлена БлиновскаяСледственный комитет России (СК РФ)Hermes
 
 
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