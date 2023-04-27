https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868096030.html
В Ташкенте отменили семинар блогера Блиновской
В Ташкенте отменили семинар блогера Блиновской - РИА Новости, 27.04.2023
В Ташкенте отменили семинар блогера Блиновской
Семинар блогера Елена Блиновской, запланированный в Ташкенте в пятницу, отменен после ее задержания, деньги за билеты будут возвращены, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:46
2023-04-27T12:46
2023-04-27T12:46
елена блиновская
ташкент
происшествия
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ТАШКЕНТ, 27 апр – РИА Новости. Семинар блогера Елена Блиновской, запланированный в Ташкенте в пятницу, отменен после ее задержания, деньги за билеты будут возвращены, сообщили РИА Новости в четверг в компании-организаторе мероприятия. В четверг в СК РФ сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Блиновская была задержана утром в четверг на пограничном посту в Смоленской области. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в настоящее время супруга блогера – Алексея Блиновского - допрашивают в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов. "Новость (о задержании – ред.) стала для нас полной неожиданностью. Мы приносим свои извинения всем поклонникам Елены за отмену завтрашнего выступления, этот форс-мажор не мог предвидеть никто. Деньги за все купленные билеты будут возвращены", - сказал представитель компании-организатора семинара. Блиновская должна была 28 апреля выступить с семинаром "Четвертое измерение. Желаниям свойственно сбываться" в Ташкенте. Стоимость билетов на выступление блогера составляла от 1 миллиона до 8,8 миллиона сумов (от 90 до 780 долларов).
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868068791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена блиновская, ташкент, происшествия
Елена Блиновская, Ташкент, Происшествия
В Ташкенте отменили семинар блогера Блиновской
В Ташкенте отменили семинар блогера Блиновской и пообещали вернуть деньги за билеты
ТАШКЕНТ, 27 апр – РИА Новости. Семинар блогера Елена Блиновской, запланированный в Ташкенте в пятницу, отменен после ее задержания, деньги за билеты будут возвращены, сообщили РИА Новости в четверг в компании-организаторе мероприятия.
В четверг в СК РФ сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Блиновская была задержана утром в четверг на пограничном посту в Смоленской области. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в настоящее время супруга блогера – Алексея Блиновского - допрашивают в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов.
"Новость (о задержании – ред.) стала для нас полной неожиданностью. Мы приносим свои извинения всем поклонникам Елены за отмену завтрашнего выступления, этот форс-мажор не мог предвидеть никто. Деньги за все купленные билеты будут возвращены", - сказал представитель компании-организатора семинара.
Блиновская должна была 28 апреля выступить с семинаром "Четвертое измерение. Желаниям свойственно сбываться" в Ташкенте. Стоимость билетов на выступление блогера составляла от 1 миллиона до 8,8 миллиона сумов (от 90 до 780 долларов).
Источник рассказал подробности задержания блогера Блиновской