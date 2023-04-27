https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868052633.html
Блиновская должна была в пятницу выступить в Ташкенте
Блиновская должна была в пятницу выступить в Ташкенте - РИА Новости, 27.04.2023
Блиновская должна была в пятницу выступить в Ташкенте
Блогер Елена Блиновская, задержанная при попытке покинуть Россию, в пятницу должна была выступить на семинаре в Ташкенте, следует из данных онлайн-сервиса по... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:48
2023-04-27T10:48
2023-04-27T10:48
происшествия
россия
ташкент
узбекистан
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
белоруссия
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ТАШКЕНТ, 27 апр - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская, задержанная при попытке покинуть Россию, в пятницу должна была выступить на семинаре в Ташкенте, следует из данных онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz. Ранее СК России сообщил, что против Блиновской возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, она задержана при попытке покинуть РФ. По данным iticket.uz, Блиновская должны была 28 апреля выступить с семинаром "Четвертое измерение" на одной из площадок в столице Узбекистана. Данное сообщение на сервисе еще актуально, стоимость билетов на выступление блогера составляет от 1 миллиона до 8,8 миллионов сумов (от 90 до 780 долларов). По данным СК, Блиновская не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Она оказывала информационные услуги через Интернет с помощи схемы "дробления" бизнеса, отмечает ведомство. В рамках уголовного дела в офисе и по месту проживания подозреваемой проводятся обыски. Расследование продолжается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
2023-04-27T10:48
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ташкент, узбекистан, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, видео
Происшествия, Россия, Ташкент, Узбекистан, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Белоруссия
Блиновская должна была в пятницу выступить в Ташкенте
Блогер Блиновская в пятницу должна была проводить в Ташкенте семинар "Четвертое измерение"
ТАШКЕНТ, 27 апр - РИА Новости.
Блогер Елена Блиновская, задержанная при попытке покинуть Россию, в пятницу должна была выступить на семинаре в Ташкенте, следует из данных онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz
.
Ранее СК России сообщил, что против Блиновской возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, она задержана при попытке покинуть РФ.
По данным iticket.uz, Блиновская должны была 28 апреля выступить с семинаром "Четвертое измерение" на одной из площадок в столице Узбекистана. Данное сообщение на сервисе еще актуально, стоимость билетов на выступление блогера составляет от 1 миллиона до 8,8 миллионов сумов (от 90 до 780 долларов).
«
"К сожалению, пока точной информации нет, мы решаем этот вопрос", - сказали РИА Новости в пиар-агентстве проведения семинара, отвечая на вопрос об отмене мероприятия.
По данным СК, Блиновская не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Она оказывала информационные услуги через Интернет с помощи схемы "дробления" бизнеса, отмечает ведомство. В рамках уголовного дела в офисе и по месту проживания подозреваемой проводятся обыски. Расследование продолжается.