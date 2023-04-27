https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868052633.html

Блиновская должна была в пятницу выступить в Ташкенте

Блиновская должна была в пятницу выступить в Ташкенте - РИА Новости, 27.04.2023

Блиновская должна была в пятницу выступить в Ташкенте

Блогер Елена Блиновская, задержанная при попытке покинуть Россию, в пятницу должна была выступить на семинаре в Ташкенте, следует из данных онлайн-сервиса по... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:48

2023-04-27T10:48

2023-04-27T10:48

происшествия

россия

ташкент

узбекистан

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

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ТАШКЕНТ, 27 апр - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская, задержанная при попытке покинуть Россию, в пятницу должна была выступить на семинаре в Ташкенте, следует из данных онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz. Ранее СК России сообщил, что против Блиновской возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, она задержана при попытке покинуть РФ. По данным iticket.uz, Блиновская должны была 28 апреля выступить с семинаром "Четвертое измерение" на одной из площадок в столице Узбекистана. Данное сообщение на сервисе еще актуально, стоимость билетов на выступление блогера составляет от 1 миллиона до 8,8 миллионов сумов (от 90 до 780 долларов). По данным СК, Блиновская не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Она оказывала информационные услуги через Интернет с помощи схемы "дробления" бизнеса, отмечает ведомство. В рамках уголовного дела в офисе и по месту проживания подозреваемой проводятся обыски. Расследование продолжается.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва 2023-04-27T10:48 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ташкент, узбекистан, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, видео