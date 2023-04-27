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Стали известны подробности задержания блогера Блиновской - РИА Новости, 27.04.2023
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09:45 27.04.2023 (обновлено: 10:40 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868035157.html
Стали известны подробности задержания блогера Блиновской
Стали известны подробности задержания блогера Блиновской - РИА Новости, 27.04.2023
Стали известны подробности задержания блогера Блиновской
Задержанная блогер Елена Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:45
2023-04-27T10:40
происшествия
белоруссия
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Задержанная блогер Елена Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В четверг московские следователи ГСУ СК возбудили против Блиновской уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Она оказывала информационные услуги через интернет с помощи схемы "дробления" бизнеса. Блиновскую задержали на арендованном авто при попытке пересечь границу. Он также не исключил, что блогер могла предполагать о возбуждении против нее уголовного дела, поэтому таким образом могла попытаться скрыться.
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белоруссия
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РИА Новости
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
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происшествия, белоруссия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белоруссия, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ)
Стали известны подробности задержания блогера Блиновской

Блогер Блиновская планировала выехать в Белоруссию, чтобы улететь за границу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Задержанная блогер Елена Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В четверг московские следователи ГСУ СК возбудили против Блиновской уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Она оказывала информационные услуги через интернет с помощи схемы "дробления" бизнеса. Блиновскую задержали на арендованном авто при попытке пересечь границу.
«
"Предварительно, Блиновская арендовала авто, чтобы выехать в Белоруссию, а оттуда улететь за границу", - сказал собеседник агентства.
Он также не исключил, что блогер могла предполагать о возбуждении против нее уголовного дела, поэтому таким образом могла попытаться скрыться.
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ПроисшествияБелоруссияЕлена БлиновскаяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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