https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868035157.html
Стали известны подробности задержания блогера Блиновской
Стали известны подробности задержания блогера Блиновской - РИА Новости, 27.04.2023
Стали известны подробности задержания блогера Блиновской
Задержанная блогер Елена Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:45
2023-04-27T09:45
2023-04-27T10:40
происшествия
белоруссия
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Задержанная блогер Елена Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В четверг московские следователи ГСУ СК возбудили против Блиновской уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Она оказывала информационные услуги через интернет с помощи схемы "дробления" бизнеса. Блиновскую задержали на арендованном авто при попытке пересечь границу. Он также не исключил, что блогер могла предполагать о возбуждении против нее уголовного дела, поэтому таким образом могла попытаться скрыться.
https://ria.ru/20221027/blinovskaya-1827157728.html
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
2023-04-27T09:45
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PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белоруссия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белоруссия, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ)
Стали известны подробности задержания блогера Блиновской
Блогер Блиновская планировала выехать в Белоруссию, чтобы улететь за границу