https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868035157.html

Стали известны подробности задержания блогера Блиновской

Стали известны подробности задержания блогера Блиновской - РИА Новости, 27.04.2023

Стали известны подробности задержания блогера Блиновской

Задержанная блогер Елена Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T09:45

2023-04-27T09:45

2023-04-27T10:40

происшествия

белоруссия

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Задержанная блогер Елена Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В четверг московские следователи ГСУ СК возбудили против Блиновской уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Она оказывала информационные услуги через интернет с помощи схемы "дробления" бизнеса. Блиновскую задержали на арендованном авто при попытке пересечь границу. Он также не исключил, что блогер могла предполагать о возбуждении против нее уголовного дела, поэтому таким образом могла попытаться скрыться.

https://ria.ru/20221027/blinovskaya-1827157728.html

белоруссия

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Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва 2023-04-27T09:45 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белоруссия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)