https://ria.ru/20230427/arest-1868174597.html

На Урале арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве медбрата

На Урале арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве медбрата - РИА Новости, 27.04.2023

На Урале арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве медбрата

Березовский городской суд Свердловской области арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве медбрата, который приехал на вызов к его жене,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:54

2023-04-27T15:54

2023-04-27T15:54

происшествия

свердловская область

березовский

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Березовский городской суд Свердловской области арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве медбрата, который приехал на вызов к его жене, сообщает региональная прокуратура. По данным следствия, вечером 25 апреля бригаду скорой вызвали в один из домов по улице Гагарина в городе Березовский для помощи женщине. По прибытии медработники встретились с мужем пациентки, который ножом ударил в грудь 28-летнего медицинского работника фельдшерской бригады. От полученного ранения медик скончался в больнице. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. "Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, избрал в отношении жителя г. Березовского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 25 июня", - говорится в сообщении. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в день происшествия обвиняемый находился в состоянии опьянения. "По одной версии, как говорят в народе, его посетила "белочка", и он не осознавал, что творит. По второй версии, ему якобы показалось, что прибывший медбрат намеревается оказывать знаки внимания его супруге. Что послужило причиной агрессии в реальности, будет установлено в ходе начатого расследования", - отметил представитель полиции. "Когда ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражи мужчина протрезвел, и стало возможным его опросить, он сообщил, что вообще ничего не помнит", - заключил он.

https://ria.ru/20230426/omsk-1867777846.html

https://ria.ru/20230426/novosibirsk-1867769943.html

свердловская область

березовский

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происшествия, свердловская область, березовский, валерий горелых