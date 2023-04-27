https://ria.ru/20230427/aktsiya-1868151301.html

Самарская область присоединилась к международной акции "Диктант Победы"

Самарская область присоединилась к международной акции "Диктант Победы" - РИА Новости, 27.04.2023

Самарская область присоединилась к международной акции "Диктант Победы"

Жители Самарской области в четверг присоединились к международной патриотической акции "Диктант Победы", которая в этом году прошла в пятый раз и объединила... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:49

2023-04-27T14:49

2023-04-27T14:49

самарская область

дмитрий азаров

диктант победы

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Жители Самарской области в четверг присоединились к международной патриотической акции "Диктант Победы", которая в этом году прошла в пятый раз и объединила разные поколения людей, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.Земляков, которые решили проверить свои знания истории и основных событий Великой Отечественной войны, поприветствовали губернатор Дмитрий Азаров и писатель Юрий Поляков.В этом году в регионе организовано более 1200 пунктов проведения акции общей вместимостью свыше 50 тысяч человек. Написать "Диктант Победы" можно было в школах, колледжах, вузах, учреждениях культуры, центрах социального обслуживания населения, а также на базе органов правопорядка, промышленных предприятий и воинских частей. Помимо прочего, точками сбора участников акции стали ресурсные центры поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, волонтерские штабы, которые оказывают дополнительную гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции."Здесь собрались люди разных поколений, что очень радует. Но отдельно хочу отметить наших удивительных жен героев. Рад видеть лица, которые хорошо знакомы не только мне, но и всей стране благодаря замечательному проекту "Жены Героев". Спасибо, что вы сегодня здесь - вдохновляете на новые подвиги, дарите уверенность в том, что победа будет за нами", – сказал Азаров, слова которого приводятся в сообщении.Приветствуя участников акции, глава региона отметил, что сегодня как никогда важно сохранить историческую правду, память о событиях Великой Отечественной войны, о героях фронта и тыла.Участникам акции нужно было ответить на 25 вопросов за 45 минут. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Также в этом году в диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе.Глава региона поблагодарил всех участников за патриотический настрой и желание сохранить историческую память."День Победы сегодня является праздником, который объединяет все слои населения независимо от политических предпочтений, вероисповедания, проживания. Это в сердце каждого россиянина. И сегодня "Диктантом Победы" фактически открывается череда праздничных, торжественных мероприятий, посвященных святому дню – Дню великой Победы. Я очень рад, что настоящих патриотов на самарской земле становится все больше и больше в это непростое время", – подчеркнул Азаров.

https://ria.ru/20230426/festival-1867887024.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров, диктант победы