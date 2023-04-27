https://ria.ru/20230427/agrosektor-1868131244.html

Итальянский бизнес проинвестирует агросектор Украины, заявили в Киеве

Итальянский бизнес проинвестирует агросектор Украины, заявили в Киеве - РИА Новости, 27.04.2023

Итальянский бизнес проинвестирует агросектор Украины, заявили в Киеве

Итальянские компании выразили готовность к инвестированию и восстановлению агросектора Украины, заявил в четверг заместитель министра аграрной политики и... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:02

2023-04-27T14:02

2023-04-27T14:19

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Итальянские компании выразили готовность к инвестированию и восстановлению агросектора Украины, заявил в четверг заместитель министра аграрной политики и продовольствия страны Денис Башлык. В среду в Риме состоялась конференция по восстановлению Украины с участием правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями правительства Италии и итальянскими предпринимателями. "Украина заинтересована в скорейшем привлечении иностранных инвестиций в восстановление страны и ключевых отраслей экономики, в частности, агросектора. Итальянский опыт и технологии развития глубокой переработки в агропромышленном комплексе – то, что нужно Украине", - приводит слова Башлыка пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия. Со своей стороны, итальянские компании выразили готовность в инвестировании уже сейчас, добавил чиновник. На конференции стороны обсудили восстановление инфраструктуры и транспорта, развитие сотрудничества в энергетике, включая возобновляемые источники энергии, а также общие проекты по развитию агропромышленности.

https://ria.ru/20230427/vatikan-1868092152.html

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украина, киев, денис шмыгаль, в мире, италия