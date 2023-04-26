https://ria.ru/20230426/znamenitosti-1867589153.html

Режиссер раскрыл детали омоложения Форда для нового "Индианы Джонса"

Режиссер раскрыл детали омоложения Форда для нового "Индианы Джонса" - РИА Новости, 26.04.2023

Режиссер раскрыл детали омоложения Форда для нового "Индианы Джонса"

Режиссер Джеймс Мэнголд раскрыл детали "омоложения" Харрисона Форда для фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы", пишет GamesRadar со ссылкой на интервью в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T03:00

2023-04-26T03:00

2023-04-26T03:00

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Режиссер Джеймс Мэнголд раскрыл детали "омоложения" Харрисона Форда для фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы", пишет GamesRadar со ссылкой на интервью в журнале Total Film Magazine.По словам постановщика, картина открывается 25-минутным флешбэком. События в нем развиваются в 1944 году. Герою 35 лет. И он оказывается в замке, полном нацистов. В сценах 79-летний Форд снимался с множеством специальных меток в виде точек на лице. Такая технология широко используется кино. Однако производство пятого "Индианы Джонса" все-таки отличается от многих других примеров "омоложения" в кадре. Ведь есть видео, где актер играет эту же роль, когда ему было 30 — 40 лет. По словам режиссера, благодаря технологиям он мог сконцентрироваться на съемках и сэкономить время. Результат "омоложения" был готов уже через пару дней после работы над сценой. "Индиана Джонс и колесо судьбы" — финальная часть саги об археологе-исследователе. Кроме Харрисона Форда, в фильме снимались Антонио Бандерас, Мадс Миккельсен и другие. Ранее сообщалось, что ленту представят на Каннском кинофестивале.

https://ria.ru/20230420/serial-1866542474.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, харрисон форд, знаменитости, звезды