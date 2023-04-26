https://ria.ru/20230426/znamenitosti-1867589153.html
Режиссер раскрыл детали омоложения Форда для нового "Индианы Джонса"
Режиссер раскрыл детали омоложения Форда для нового "Индианы Джонса" - РИА Новости, 26.04.2023
Режиссер раскрыл детали омоложения Форда для нового "Индианы Джонса"
Режиссер Джеймс Мэнголд раскрыл детали "омоложения" Харрисона Форда для фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы", пишет GamesRadar со ссылкой на интервью в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T03:00
2023-04-26T03:00
2023-04-26T03:00
культура
новости культуры
кино и сериалы
харрисон форд
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862708850_337:0:3978:2048_1920x0_80_0_0_cbe710030939bb1225245602c2e1fd30.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Режиссер Джеймс Мэнголд раскрыл детали "омоложения" Харрисона Форда для фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы", пишет GamesRadar со ссылкой на интервью в журнале Total Film Magazine.По словам постановщика, картина открывается 25-минутным флешбэком. События в нем развиваются в 1944 году. Герою 35 лет. И он оказывается в замке, полном нацистов. В сценах 79-летний Форд снимался с множеством специальных меток в виде точек на лице. Такая технология широко используется кино. Однако производство пятого "Индианы Джонса" все-таки отличается от многих других примеров "омоложения" в кадре. Ведь есть видео, где актер играет эту же роль, когда ему было 30 — 40 лет. По словам режиссера, благодаря технологиям он мог сконцентрироваться на съемках и сэкономить время. Результат "омоложения" был готов уже через пару дней после работы над сценой. "Индиана Джонс и колесо судьбы" — финальная часть саги об археологе-исследователе. Кроме Харрисона Форда, в фильме снимались Антонио Бандерас, Мадс Миккельсен и другие. Ранее сообщалось, что ленту представят на Каннском кинофестивале.
https://ria.ru/20230420/serial-1866542474.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862708850_792:0:3523:2048_1920x0_80_0_0_38f6b96dd887e5e92122a5ac366e4fe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, харрисон форд, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Харрисон Форд, Знаменитости, звезды
Режиссер раскрыл детали омоложения Форда для нового "Индианы Джонса"
Режиссер Джеймс Мэнголд раскрыл детали омоложения Форда для нового "Индианы Джонса"
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Режиссер Джеймс Мэнголд раскрыл детали "омоложения" Харрисона Форда для фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы", пишет
GamesRadar со ссылкой на интервью в журнале Total Film Magazine.
По словам постановщика, картина открывается 25-минутным флешбэком. События в нем развиваются в 1944 году. Герою 35 лет. И он оказывается в замке, полном нацистов.
В сценах 79-летний Форд снимался с множеством специальных меток в виде точек на лице. Такая технология широко используется кино. Однако производство пятого "Индианы Джонса" все-таки отличается от многих других примеров "омоложения" в кадре. Ведь есть видео, где актер играет эту же роль, когда ему было 30 — 40 лет.
«
"У нас были сотни часов его съемок крупными, средними и общими планами при разном освещении", — уточняет Мэнголд.
По словам режиссера, благодаря технологиям он мог сконцентрироваться на съемках и сэкономить время. Результат "омоложения" был готов уже через пару дней после работы над сценой.
"Индиана Джонс и колесо судьбы" — финальная часть саги об археологе-исследователе. Кроме Харрисона Форда, в фильме снимались Антонио Бандерас, Мадс Миккельсен и другие.
Ранее сообщалось, что ленту представят
на Каннском кинофестивале.
По вампирской саге "Сумерки" снимут сериал