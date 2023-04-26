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Режиссер раскрыл детали омоложения Форда для нового "Индианы Джонса" - РИА Новости, 26.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:00 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/znamenitosti-1867589153.html
Режиссер раскрыл детали омоложения Форда для нового "Индианы Джонса"
Режиссер раскрыл детали омоложения Форда для нового "Индианы Джонса" - РИА Новости, 26.04.2023
Режиссер раскрыл детали омоложения Форда для нового "Индианы Джонса"
Режиссер Джеймс Мэнголд раскрыл детали "омоложения" Харрисона Форда для фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы", пишет GamesRadar со ссылкой на интервью в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T03:00
2023-04-26T03:00
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Режиссер Джеймс Мэнголд раскрыл детали "омоложения" Харрисона Форда для фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы", пишет GamesRadar со ссылкой на интервью в журнале Total Film Magazine.По словам постановщика, картина открывается 25-минутным флешбэком. События в нем развиваются в 1944 году. Герою 35 лет. И он оказывается в замке, полном нацистов. В сценах 79-летний Форд снимался с множеством специальных меток в виде точек на лице. Такая технология широко используется кино. Однако производство пятого "Индианы Джонса" все-таки отличается от многих других примеров "омоложения" в кадре. Ведь есть видео, где актер играет эту же роль, когда ему было 30 — 40 лет. По словам режиссера, благодаря технологиям он мог сконцентрироваться на съемках и сэкономить время. Результат "омоложения" был готов уже через пару дней после работы над сценой. "Индиана Джонс и колесо судьбы" — финальная часть саги об археологе-исследователе. Кроме Харрисона Форда, в фильме снимались Антонио Бандерас, Мадс Миккельсен и другие. Ранее сообщалось, что ленту представят на Каннском кинофестивале.
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новости культуры, кино и сериалы, харрисон форд, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Харрисон Форд, Знаменитости, звезды
Режиссер раскрыл детали омоложения Форда для нового "Индианы Джонса"

Режиссер Джеймс Мэнголд раскрыл детали омоложения Форда для нового "Индианы Джонса"

© Фото : Lucasfilm Ltd.Кадр из фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы"
Кадр из фильма Индиана Джонс и Колесо судьбы - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : Lucasfilm Ltd.
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Режиссер Джеймс Мэнголд раскрыл детали "омоложения" Харрисона Форда для фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы", пишет GamesRadar со ссылкой на интервью в журнале Total Film Magazine.
По словам постановщика, картина открывается 25-минутным флешбэком. События в нем развиваются в 1944 году. Герою 35 лет. И он оказывается в замке, полном нацистов.
© Lucasfilm / YouTubeКадр из фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы"
Кадр из фильма Индиана Джонс и Колесо судьбы
© Lucasfilm / YouTube
Кадр из фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы"
В сценах 79-летний Форд снимался с множеством специальных меток в виде точек на лице. Такая технология широко используется кино. Однако производство пятого "Индианы Джонса" все-таки отличается от многих других примеров "омоложения" в кадре. Ведь есть видео, где актер играет эту же роль, когда ему было 30 — 40 лет.
«
"У нас были сотни часов его съемок крупными, средними и общими планами при разном освещении", — уточняет Мэнголд.
По словам режиссера, благодаря технологиям он мог сконцентрироваться на съемках и сэкономить время. Результат "омоложения" был готов уже через пару дней после работы над сценой.
"Индиана Джонс и колесо судьбы" — финальная часть саги об археологе-исследователе. Кроме Харрисона Форда, в фильме снимались Антонио Бандерас, Мадс Миккельсен и другие.
Ранее сообщалось, что ленту представят на Каннском кинофестивале.
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