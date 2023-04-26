https://ria.ru/20230426/zhurnalist-1867928494.html

Журналист газеты La Repubblica пострадал во время атаки дрона в Херсоне

Журналист газеты La Repubblica пострадал во время атаки дрона в Херсоне - РИА Новости, 26.04.2023

Журналист газеты La Repubblica пострадал во время атаки дрона в Херсоне

Журналист римской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино был ранен во время атаки беспилотника в Херсоне, сообщил в среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:23

2023-04-26T17:23

2023-04-26T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

украина

италия

антонио таяни

джорджа мелони

дмитрий кулеба

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РИМ, 26 апр – РИА Новости. Журналист римской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино был ранен во время атаки беспилотника в Херсоне, сообщил в среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Журналист La Repubblica Коррадо Дзунино, который был ранен в плечо во время атаки беспилотника в Херсоне, чувствует себя хорошо и находится под присмотром нашего посольства в Киеве", - написал он в Twitter. Таяни сообщил, что он находится вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который заверил его в полном сотрудничестве со стороны украинских властей. Кулеба принимал участие в состоявшейся в среду в Риме конференции по восстановлению Украины. Таяни также написал, что проинформировал о происшедшем премьер-министра Италии Джорджу Мелони и выразил солидарность главному редактору газеты La Repubblica Маурицио Молинари. "Мы следим за возможным развитием событий", - отметил министр. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума.

https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867264678.html

https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867441273.html

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италия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, украина, италия, антонио таяни, джорджа мелони, дмитрий кулеба