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Журналист газеты La Repubblica пострадал во время атаки дрона в Херсоне - РИА Новости, 26.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:23 26.04.2023 (обновлено: 17:35 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/zhurnalist-1867928494.html
Журналист газеты La Repubblica пострадал во время атаки дрона в Херсоне
Журналист газеты La Repubblica пострадал во время атаки дрона в Херсоне - РИА Новости, 26.04.2023
Журналист газеты La Repubblica пострадал во время атаки дрона в Херсоне
Журналист римской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино был ранен во время атаки беспилотника в Херсоне, сообщил в среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:23
2023-04-26T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
италия
антонио таяни
джорджа мелони
дмитрий кулеба
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РИМ, 26 апр – РИА Новости. Журналист римской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино был ранен во время атаки беспилотника в Херсоне, сообщил в среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Журналист La Repubblica Коррадо Дзунино, который был ранен в плечо во время атаки беспилотника в Херсоне, чувствует себя хорошо и находится под присмотром нашего посольства в Киеве", - написал он в Twitter. Таяни сообщил, что он находится вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который заверил его в полном сотрудничестве со стороны украинских властей. Кулеба принимал участие в состоявшейся в среду в Риме конференции по восстановлению Украины. Таяни также написал, что проинформировал о происшедшем премьер-министра Италии Джорджу Мелони и выразил солидарность главному редактору газеты La Repubblica Маурицио Молинари. "Мы следим за возможным развитием событий", - отметил министр. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума.
https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867264678.html
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в мире, херсон, украина, италия, антонио таяни, джорджа мелони, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина, Италия, Антонио Таяни, Джорджа Мелони, Дмитрий Кулеба
Журналист газеты La Repubblica пострадал во время атаки дрона в Херсоне

Журналист газеты La Repubblica Коррадо Дзунино пострадал во время атаки дрона в Херсоне

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РИМ, 26 апр – РИА Новости. Журналист римской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино был ранен во время атаки беспилотника в Херсоне, сообщил в среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Журналист La Repubblica Коррадо Дзунино, который был ранен в плечо во время атаки беспилотника в Херсоне, чувствует себя хорошо и находится под присмотром нашего посольства в Киеве", - написал он в Twitter.
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Таяни сообщил, что он находится вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который заверил его в полном сотрудничестве со стороны украинских властей. Кулеба принимал участие в состоявшейся в среду в Риме конференции по восстановлению Украины.
Таяни также написал, что проинформировал о происшедшем премьер-министра Италии Джорджу Мелони и выразил солидарность главному редактору газеты La Repubblica Маурицио Молинари.
"Мы следим за возможным развитием событий", - отметил министр.
На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонУкраинаИталияАнтонио ТаяниДжорджа МелониДмитрий Кулеба
 
 
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