https://ria.ru/20230426/zhurnalist-1867928494.html
Журналист газеты La Repubblica пострадал во время атаки дрона в Херсоне
Журналист газеты La Repubblica пострадал во время атаки дрона в Херсоне - РИА Новости, 26.04.2023
Журналист газеты La Repubblica пострадал во время атаки дрона в Херсоне
Журналист римской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино был ранен во время атаки беспилотника в Херсоне, сообщил в среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:23
2023-04-26T17:23
2023-04-26T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
италия
антонио таяни
джорджа мелони
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825576635_0:205:3278:2048_1920x0_80_0_0_fa149ef7fae66fab7e463cc586cd836b.jpg
РИМ, 26 апр – РИА Новости. Журналист римской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино был ранен во время атаки беспилотника в Херсоне, сообщил в среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Журналист La Repubblica Коррадо Дзунино, который был ранен в плечо во время атаки беспилотника в Херсоне, чувствует себя хорошо и находится под присмотром нашего посольства в Киеве", - написал он в Twitter. Таяни сообщил, что он находится вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который заверил его в полном сотрудничестве со стороны украинских властей. Кулеба принимал участие в состоявшейся в среду в Риме конференции по восстановлению Украины. Таяни также написал, что проинформировал о происшедшем премьер-министра Италии Джорджу Мелони и выразил солидарность главному редактору газеты La Repubblica Маурицио Молинари. "Мы следим за возможным развитием событий", - отметил министр. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума.
https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867264678.html
https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867441273.html
херсон
украина
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825576635_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_05dfcb06cf5b7a7e05be38cf1d98dfc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, украина, италия, антонио таяни, джорджа мелони, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина, Италия, Антонио Таяни, Джорджа Мелони, Дмитрий Кулеба
Журналист газеты La Repubblica пострадал во время атаки дрона в Херсоне
Журналист газеты La Repubblica Коррадо Дзунино пострадал во время атаки дрона в Херсоне