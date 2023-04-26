https://ria.ru/20230426/zerno-1867840982.html

Россия не ограничивала экспорт украинского зерна, заявил Гатилов

Россия не ограничивала экспорт украинского зерна, заявил Гатилов - РИА Новости, 26.04.2023

Россия не ограничивала экспорт украинского зерна, заявил Гатилов

Россия не ограничивала искусственно экспорт украинского зерна в рамках черноморского соглашения вопреки тому, что говорится в обвинениях, заявил постоянный... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:08

2023-04-26T13:08

2023-04-26T13:08

экономика

россия

женева (город)

черное море

геннадий гатилов

оон

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ЖЕНЕВА, 26 апр - РИА Новости. Россия не ограничивала искусственно экспорт украинского зерна в рамках черноморского соглашения вопреки тому, что говорится в обвинениях, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Россия ни разу искусственно не ограничивала экспорт украинского зерна через Черное море вопреки тому, что утверждается в обвинениях, об этом свидетельствуют данные по экспорту", - сказал Гатилов на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.

https://ria.ru/20230425/sdelka-1867727849.html

россия

женева (город)

черное море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, женева (город), черное море, геннадий гатилов, оон