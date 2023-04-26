https://ria.ru/20230426/zerno-1867840982.html
Россия не ограничивала экспорт украинского зерна, заявил Гатилов
Россия не ограничивала экспорт украинского зерна, заявил Гатилов - РИА Новости, 26.04.2023
Россия не ограничивала экспорт украинского зерна, заявил Гатилов
Россия не ограничивала искусственно экспорт украинского зерна в рамках черноморского соглашения вопреки тому, что говорится в обвинениях, заявил постоянный... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:08
2023-04-26T13:08
2023-04-26T13:08
экономика
россия
женева (город)
черное море
геннадий гатилов
оон
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ЖЕНЕВА, 26 апр - РИА Новости. Россия не ограничивала искусственно экспорт украинского зерна в рамках черноморского соглашения вопреки тому, что говорится в обвинениях, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Россия ни разу искусственно не ограничивала экспорт украинского зерна через Черное море вопреки тому, что утверждается в обвинениях, об этом свидетельствуют данные по экспорту", - сказал Гатилов на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
https://ria.ru/20230425/sdelka-1867727849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, женева (город), черное море, геннадий гатилов, оон
Экономика, Россия, Женева (город), Черное море, Геннадий Гатилов, ООН
Россия не ограничивала экспорт украинского зерна, заявил Гатилов
Гатилов: Россия не ограничивала экспорт украинского зерна по продуктовой сделке