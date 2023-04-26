На Украине пригрозили захватывать российские города для давления на Москву
WP: комбриг "Азова" Кротевич заявил о намерении захватывать небольшие российские города
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Временный командир батальона "Азов"* Богдан Кротевич заявил американской газете The Washington Post о намерении подразделения сыграть важную роль в контрнаступлении ВСУ с использованием тактики захвата небольших российских городов для давления на российские власти.
Как заявили журналисты, киевский режим определил "Азов"*, который недавно поглотил другие подразделения Национальной гвардии страны, в качестве одной из шести наступательных бригад. Издание отмечает, что "Азов"* пытается восстановиться после "тяжелых боевых потерь" и надеется набрать шесть с половиной тысяч новых боевиков.
"Отвечая на вопрос о предстоящем наступлении, Кротевич сослался на первую русско-чеченскую войну, когда чеченские силы приняли стратегию захвата небольших русских городов, чтобы использовать их в качестве рычага для возврата территорий под контролем России", — отметили в издании.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский избрал десять "кураторов контрнаступления", отвечающих за вооружение и оснащение штурмовых бригад украинских войск.
На прошлой неделе замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артемовске, где ВСУ ежедневно сдают по два-три квартала, элементом контрнаступления. Она заявила, что ВСУ проводят "активные штурмовые действия".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля, также называются различные даты в мае. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
* Террористическая организация, запрещенная в России.