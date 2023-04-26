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На Украине пригрозили захватывать российские города для давления на Москву - РИА Новости, 26.04.2023
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14:34 26.04.2023 (обновлено: 15:56 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/zakhvat-1867870724.html
На Украине пригрозили захватывать российские города для давления на Москву
На Украине пригрозили захватывать российские города для давления на Москву - РИА Новости, 26.04.2023
На Украине пригрозили захватывать российские города для давления на Москву
Временный командир батальона "Азов"* Богдан Кротевич заявил американской газете The Washington Post о намерении подразделения сыграть важную роль в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:34
2023-04-26T15:56
в мире
украина
москва
артемовск
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Временный командир батальона "Азов"* Богдан Кротевич заявил американской газете The Washington Post о намерении подразделения сыграть важную роль в контрнаступлении ВСУ с использованием тактики захвата небольших российских городов для давления на российские власти.Как заявили журналисты, киевский режим определил "Азов"*, который недавно поглотил другие подразделения Национальной гвардии страны, в качестве одной из шести наступательных бригад. Издание отмечает, что "Азов"* пытается восстановиться после "тяжелых боевых потерь" и надеется набрать шесть с половиной тысяч новых боевиков."Отвечая на вопрос о предстоящем наступлении, Кротевич сослался на первую русско-чеченскую войну, когда чеченские силы приняли стратегию захвата небольших русских городов, чтобы использовать их в качестве рычага для возврата территорий под контролем России", — отметили в издании.В понедельник президент Украины Владимир Зеленский избрал десять "кураторов контрнаступления", отвечающих за вооружение и оснащение штурмовых бригад украинских войск.На прошлой неделе замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артемовске, где ВСУ ежедневно сдают по два-три квартала, элементом контрнаступления. Она заявила, что ВСУ проводят "активные штурмовые действия".Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля, также называются различные даты в мае. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867832650.html
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в мире, украина, москва, артемовск, владимир зеленский
В мире, Украина, Москва, Артемовск, Владимир Зеленский
На Украине пригрозили захватывать российские города для давления на Москву

WP: комбриг "Азова" Кротевич заявил о намерении захватывать небольшие российские города

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Временный командир батальона "Азов"* Богдан Кротевич заявил американской газете The Washington Post о намерении подразделения сыграть важную роль в контрнаступлении ВСУ с использованием тактики захвата небольших российских городов для давления на российские власти.
Как заявили журналисты, киевский режим определил "Азов"*, который недавно поглотил другие подразделения Национальной гвардии страны, в качестве одной из шести наступательных бригад. Издание отмечает, что "Азов"* пытается восстановиться после "тяжелых боевых потерь" и надеется набрать шесть с половиной тысяч новых боевиков.
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"Отвечая на вопрос о предстоящем наступлении, Кротевич сослался на первую русско-чеченскую войну, когда чеченские силы приняли стратегию захвата небольших русских городов, чтобы использовать их в качестве рычага для возврата территорий под контролем России", — отметили в издании.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский избрал десять "кураторов контрнаступления", отвечающих за вооружение и оснащение штурмовых бригад украинских войск.
На прошлой неделе замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артемовске, где ВСУ ежедневно сдают по два-три квартала, элементом контрнаступления. Она заявила, что ВСУ проводят "активные штурмовые действия".
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Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля, также называются различные даты в мае. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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