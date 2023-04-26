https://ria.ru/20230426/vrag-1867912779.html

Экс-советник ЦРУ назвал злейшего врага Америки

Экс-советник ЦРУ назвал злейшего врага Америки - РИА Новости, 26.04.2023

Экс-советник ЦРУ назвал злейшего врага Америки

Соединенные Штаты стали себе злейшими врагами из-за политики санкций, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:44

2023-04-26T16:44

2023-04-26T17:19

в мире

россия

сша

вашингтон (штат)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты стали себе злейшими врагами из-за политики санкций, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.По его мнению, ведение Вашингтоном финансовой войны против своих политических конкурентов превратило доллар в оружие, что убедило многие страны задуматься над отказом от совершения сделок в американской валюте.Автор подчеркнул, что ответственность за экономические проблемы США лежит вовсе не на России."Я не думаю, что другие страны могут уничтожить доллар, но мы можем сделать это сами. Мы сами себе злейшие враги. Мы уничтожаем доллар санкциями и другой ошибочной политикой. США делают для уничтожения доллара больше, чем наши враги", — утверждает он.Рикардс при этом отметил высокий уровень подготовки России к экономическому противостоянию с Западом. По его словам, с 2009-го до 2022 года российский золотой запас вырос с 600 тонн до трех тысяч тонн.В заключение Рикардс добавил, что у Вашингтона остается все меньше времени и способов остановить дедолларизацию мировой экономики, так как введение новых торговых валют и платежных каналов сократит стимулы возвращаться к долларовой системе, где США могут угрожать экономике.

https://ria.ru/20230425/dollar-1867658011.html

https://ria.ru/20230420/dollar-1866682830.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), центральное разведывательное управление (цру)