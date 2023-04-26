https://ria.ru/20230426/vrag-1867912779.html
Экс-советник ЦРУ назвал злейшего врага Америки
Экс-советник ЦРУ назвал злейшего врага Америки - РИА Новости, 26.04.2023
Экс-советник ЦРУ назвал злейшего врага Америки
Соединенные Штаты стали себе злейшими врагами из-за политики санкций, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:44
2023-04-26T16:44
2023-04-26T17:19
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сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты стали себе злейшими врагами из-за политики санкций, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.По его мнению, ведение Вашингтоном финансовой войны против своих политических конкурентов превратило доллар в оружие, что убедило многие страны задуматься над отказом от совершения сделок в американской валюте.Автор подчеркнул, что ответственность за экономические проблемы США лежит вовсе не на России."Я не думаю, что другие страны могут уничтожить доллар, но мы можем сделать это сами. Мы сами себе злейшие враги. Мы уничтожаем доллар санкциями и другой ошибочной политикой. США делают для уничтожения доллара больше, чем наши враги", — утверждает он.Рикардс при этом отметил высокий уровень подготовки России к экономическому противостоянию с Западом. По его словам, с 2009-го до 2022 года российский золотой запас вырос с 600 тонн до трех тысяч тонн.В заключение Рикардс добавил, что у Вашингтона остается все меньше времени и способов остановить дедолларизацию мировой экономики, так как введение новых торговых валют и платежных каналов сократит стимулы возвращаться к долларовой системе, где США могут угрожать экономике.
https://ria.ru/20230425/dollar-1867658011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-советник ЦРУ назвал злейшего врага Америки
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США стали себе злейшими врагами из-за политики санкций
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Соединенные Штаты стали себе злейшими врагами из-за политики санкций, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning
.
По его мнению, ведение Вашингтоном
финансовой войны против своих политических конкурентов превратило доллар в оружие, что убедило многие страны задуматься над отказом от совершения сделок в американской валюте.
«
"Финансовые санкции США не окажут существенного влияния на Россию — Россия не изменит своего поведения на Украине на основании санкций. США больше пострадают от собственных санкций, чем Россия, потому что противники и нейтральные страны создадут альтернативные платежные платформы, не использующие доллар", — уверен Рикардс.
Автор подчеркнул, что ответственность за экономические проблемы США лежит вовсе не на России.
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"Я не думаю, что другие страны могут уничтожить доллар, но мы можем сделать это сами. Мы сами себе злейшие враги. Мы уничтожаем доллар санкциями и другой ошибочной политикой. США делают для уничтожения доллара больше, чем наши враги", — утверждает он.
Рикардс при этом отметил высокий уровень подготовки России к экономическому противостоянию с Западом. По его словам, с 2009-го до 2022 года российский золотой запас вырос с 600 тонн до трех тысяч тонн.
«
"Если вы думаете, что это было легко, то это не так. Добыть такое количество золота совсем не просто. Но они были как Маленький Паровозик, Который Смог. Закупали от десяти до тридцати тонн в месяц как часы, около 250 тонн в год — иногда больше, иногда меньше, и за 13 лет дошли до уровня в 3000 тонн. <...> Между прочим, в этом году экономический рост в России должен быть выше, чем в Соединенных Штатах, хотите верьте, хотите нет", — заметил автор.
В заключение Рикардс добавил, что у Вашингтона остается все меньше времени и способов остановить дедолларизацию мировой экономики, так как введение новых торговых валют и платежных каналов сократит стимулы возвращаться к долларовой системе, где США могут угрожать экономике.
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