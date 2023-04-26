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Свыше 15 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за аварии
Свыше 15 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 26.04.2023
Свыше 15 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за аварии
ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Свыше 15 тысяч жителей крупного микрорайона Владивостока остались без воды из-за аварии, прокуратура проводит проверку,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T04:19
2023-04-26T04:19
2023-04-26T04:41
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Свыше 15 тысяч жителей крупного микрорайона Владивостока остались без воды из-за аварии, прокуратура проводит проверку, сообщает надзорное ведомство Приморского края.В прокуратуре уточнили РИА Новости, что потребители остались без холодной и без горячей воды.Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании сетей, а также начисления платы за воду.
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Свыше 15 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за аварии
Свыше 15 тысяч жителей крупного микрорайона Владивостока остались без воды из-за аварии