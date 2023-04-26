Свыше 15 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за аварии

«

"Прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку по факту отключения водоснабжения в 14 многоквартирных домах в микрорайоне "Снеговая падь". В результате аварии на сетях нарушены права более 15 тысяч жителей краевой столицы на бесперебойное получение коммунальной услуги", - говорится в сообщении.