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Свыше 15 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 26.04.2023
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04:19 26.04.2023 (обновлено: 04:41 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/vladivostok-1867760565.html
Свыше 15 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за аварии
Свыше 15 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 26.04.2023
Свыше 15 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за аварии
ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Свыше 15 тысяч жителей крупного микрорайона Владивостока остались без воды из-за аварии, прокуратура проводит проверку,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T04:19
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владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Свыше 15 тысяч жителей крупного микрорайона Владивостока остались без воды из-за аварии, прокуратура проводит проверку, сообщает надзорное ведомство Приморского края.В прокуратуре уточнили РИА Новости, что потребители остались без холодной и без горячей воды.Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании сетей, а также начисления платы за воду.
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Свыше 15 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за аварии

Свыше 15 тысяч жителей крупного микрорайона Владивостока остались без воды из-за аварии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Владивосток с борта вертолета
Вид на Владивосток с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Владивосток с борта вертолета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Свыше 15 тысяч жителей крупного микрорайона Владивостока остались без воды из-за аварии, прокуратура проводит проверку, сообщает надзорное ведомство Приморского края.
«
"Прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку по факту отключения водоснабжения в 14 многоквартирных домах в микрорайоне "Снеговая падь". В результате аварии на сетях нарушены права более 15 тысяч жителей краевой столицы на бесперебойное получение коммунальной услуги", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что потребители остались без холодной и без горячей воды.
Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании сетей, а также начисления платы за воду.
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