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Гатилов: конфликт на Украине касается будущего международных отношений - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 26.04.2023 (обновлено: 12:52 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867835241.html
Гатилов: конфликт на Украине касается будущего международных отношений
Гатилов: конфликт на Украине касается будущего международных отношений - РИА Новости, 26.04.2023
Гатилов: конфликт на Украине касается будущего международных отношений
Конфликт на Украине в большей степени связан с будущим международных отношений, чем с самой Украиной, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:47
2023-04-26T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
женева (город)
геннадий гатилов
владимир путин
нато
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ЖЕНЕВА, 26 апр – РИА Новости. Конфликт на Украине в большей степени связан с будущим международных отношений, чем с самой Украиной, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов."Сам конфликт (на Украине – ред.) касается даже не Украины вообще, а того, как будут формироваться международные отношения в будущем: через стабильный консенсус, основанный на балансе интересов, или через агрессивную гегемонию. Потому что невозможно говорить об Украине, не взглянув на геополитический контекст", - сказал Гатилов на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.По мнению Гатилова, продолжающиеся попытки западных государств осуществлять свое доминирование независимо от интересов, особенно интересов безопасности, других государств, приводят к международным кризисам, подобным украинским."Россия объяснила цели, которые она преследует в ходе специальной военной операции: устранить угрозы нашей безопасности, создаваемые НАТО на протяжении многих лет в агрессивно враждебном государстве (в отличие от Финляндии), расположенном непосредственно у наших границ, и защитить миллионы наших соотечественников от прямых угроз уничтожения и изгнания с территорий, где веками жили их предки, - цель, публично заявленная киевским режимом", - добавил дипломат.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230425/spekulyatsii-1867693945.html
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
украина
россия
женева (город)
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в мире, украина, россия, женева (город), геннадий гатилов, владимир путин, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Женева (город), Геннадий Гатилов, Владимир Путин, НАТО, ООН
Гатилов: конфликт на Украине касается будущего международных отношений

Постпред в Женеве Гатилов: конфликт на Украине связан с будущим международных отношений

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЖЕНЕВА, 26 апр – РИА Новости. Конфликт на Украине в большей степени связан с будущим международных отношений, чем с самой Украиной, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Сам конфликт (на Украине – ред.) касается даже не Украины вообще, а того, как будут формироваться международные отношения в будущем: через стабильный консенсус, основанный на балансе интересов, или через агрессивную гегемонию. Потому что невозможно говорить об Украине, не взглянув на геополитический контекст", - сказал Гатилов на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
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25 апреля, 18:19
По мнению Гатилова, продолжающиеся попытки западных государств осуществлять свое доминирование независимо от интересов, особенно интересов безопасности, других государств, приводят к международным кризисам, подобным украинским.
"Россия объяснила цели, которые она преследует в ходе специальной военной операции: устранить угрозы нашей безопасности, создаваемые НАТО на протяжении многих лет в агрессивно враждебном государстве (в отличие от Финляндии), расположенном непосредственно у наших границ, и защитить миллионы наших соотечественников от прямых угроз уничтожения и изгнания с территорий, где веками жили их предки, - цель, публично заявленная киевским режимом", - добавил дипломат.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЖенева (город)Геннадий ГатиловВладимир ПутинНАТОООН
 
 
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