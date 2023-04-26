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Тюменская область и Узбекистан разработают совместную турпрограмму - РИА Новости, 26.04.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
17:55 26.04.2023 (обновлено: 18:10 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/turprogramma-1867946945.html
Тюменская область и Узбекистан разработают совместную турпрограмму
Тюменская область и Узбекистан разработают совместную турпрограмму - РИА Новости, 26.04.2023
Тюменская область и Узбекистан разработают совместную турпрограмму
Тюменская область и Узбекистан намерены разработать совместную туристическую программу, договоренности об этом достигнуты на полях международной выставки... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:55
2023-04-26T18:10
тюменская область
тюменская область
узбекистан
ташкент
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Тюменская область и Узбекистан намерены разработать совместную туристическую программу, договоренности об этом достигнуты на полях международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Стороны для начала организуют ознакомительные поездки для туроператоров. "В Узбекистане туризм считается приоритетной сферой. Мы договорились о взаимном обмене профессиональными делегациями, чтобы презентовать Тюменскую область, посмотреть возможности Узбекистана. Основная задача - создать условия для путешествий. Потенциал и искреннее желание развивать сотрудничество есть", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. Тюменцы готовы предложить жителям Узбекистана оздоровление на термальных источниках. Жителей Тюменской области может заинтересовать богатая история, культура и климат этой страны, отмечают в информцентре. Развитию этого направления сотрудничества способствует и прямое авиасообщение: самолеты из Тюмени в республику летают каждый четверг, при реализации совместной программы число рейсов может быть увеличено.
https://ria.ru/20230426/sotrudnichestvo-1867910751.html
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тюменская область, узбекистан, ташкент, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Узбекистан, Ташкент, Александр Моор
Тюменская область и Узбекистан разработают совместную турпрограмму

Тюменская область и Узбекистан разработают совместную туристическую программу

© РИА Новости / Ольга РаспоповаТуристы на экскурсии в Самарканде
Туристы на экскурсии в Самарканде - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
Туристы на экскурсии в Самарканде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Тюменская область и Узбекистан намерены разработать совместную туристическую программу, договоренности об этом достигнуты на полях международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Стороны для начала организуют ознакомительные поездки для туроператоров.
Узбекистане туризм считается приоритетной сферой. Мы договорились о взаимном обмене профессиональными делегациями, чтобы презентовать Тюменскую область, посмотреть возможности Узбекистана. Основная задача - создать условия для путешествий. Потенциал и искреннее желание развивать сотрудничество есть", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Тюменцы готовы предложить жителям Узбекистана оздоровление на термальных источниках. Жителей Тюменской области может заинтересовать богатая история, культура и климат этой страны, отмечают в информцентре. Развитию этого направления сотрудничества способствует и прямое авиасообщение: самолеты из Тюмени в республику летают каждый четверг, при реализации совместной программы число рейсов может быть увеличено.

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Тюменская областьТюменская областьУзбекистанТашкентАлександр Моор
 
 
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