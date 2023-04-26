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Турнир по хоккею в поддержку СВО стартовал в Твери - РИА Новости, 26.04.2023
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Тверская область
 
17:58 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/turnir-1867947557.html
Турнир по хоккею в поддержку СВО стартовал в Твери
Турнир по хоккею в поддержку СВО стартовал в Твери - РИА Новости, 26.04.2023
Турнир по хоккею в поддержку СВО стартовал в Твери
Турнир по хоккею в поддержку специальной военной операции проходит 26-27 апреля в спортивном комплексе "Юбилейный" Твери, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:58
2023-04-26T17:58
тверская область
тверь
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
тверская область
сво
спецоперация
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ТВЕРЬ, 26 апр – РИА Новости. Турнир по хоккею в поддержку специальной военной операции проходит 26-27 апреля в спортивном комплексе "Юбилейный" Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.Турнир также приурочен к 374-й годовщине со дня образования пожарной охраны России. За кубок победителя борются шесть команд: сборная центрального аппарата МЧС России, три сборные главных управлений МЧС России по Санкт-Петербургу, Ярославской и Тверской областям, сборная Военной академии воздушно-космической обороны (Тверь) и сборная выпускников Митинского детского дома "Митино" (Тверская область)."Сегодняшний турнир продолжает выдающиеся традиции отечественного хоккея. Отличительной чертой этих соревнований является то, что игроков и болельщиков объединяет искренняя поддержка наших военнослужащих, которые сражаются за безопасность и суверенитет России, проявляют героизм, доблесть и мужество. Уверен, что турнир внесёт важный вклад в воспитание будущих защитников Отечества, послужит популяризации спорта", – отмечено в приветствии участникам турнира от губернатора региона Игоря Рудени.В Митинском детском доме сборная по хоккею была создана в 1996 году и за это время стала 11-кратным чемпионом Тверской области в своей возрастной группе. На базе детского дома при поддержке правительства Тверской области создана хоккейная школа. Юные спортсмены - постоянные участники и призеры районных и областных состязаний, всероссийских соревнований по хоккею "Золотая шайба".Всего в турнире по хоккею в поддержку СВО в Твери участвуют около 120 человек. В первый игровой день определятся победители групповых этапов. Завершающие игры, которые определят тройку призеров соревнований, пройдут в Твери 27 апреля, пояснили в пресс-службе.
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тверь, игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, тверская область, сво, спецоперация
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Тверская область, СВО, Спецоперация

Турнир по хоккею в поддержку СВО стартовал в Твери

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТурнир по хоккею в поддержку СВО стартовал в Твери
Турнир по хоккею в поддержку СВО стартовал в Твери - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 26 апр – РИА Новости. Турнир по хоккею в поддержку специальной военной операции проходит 26-27 апреля в спортивном комплексе "Юбилейный" Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Турнир также приурочен к 374-й годовщине со дня образования пожарной охраны России. За кубок победителя борются шесть команд: сборная центрального аппарата МЧС России, три сборные главных управлений МЧС России по Санкт-Петербургу, Ярославской и Тверской областям, сборная Военной академии воздушно-космической обороны (Тверь) и сборная выпускников Митинского детского дома "Митино" (Тверская область).
"Сегодняшний турнир продолжает выдающиеся традиции отечественного хоккея. Отличительной чертой этих соревнований является то, что игроков и болельщиков объединяет искренняя поддержка наших военнослужащих, которые сражаются за безопасность и суверенитет России, проявляют героизм, доблесть и мужество. Уверен, что турнир внесёт важный вклад в воспитание будущих защитников Отечества, послужит популяризации спорта", – отмечено в приветствии участникам турнира от губернатора региона Игоря Рудени.
В Митинском детском доме сборная по хоккею была создана в 1996 году и за это время стала 11-кратным чемпионом Тверской области в своей возрастной группе. На базе детского дома при поддержке правительства Тверской области создана хоккейная школа. Юные спортсмены - постоянные участники и призеры районных и областных состязаний, всероссийских соревнований по хоккею "Золотая шайба".
Всего в турнире по хоккею в поддержку СВО в Твери участвуют около 120 человек. В первый игровой день определятся победители групповых этапов. Завершающие игры, которые определят тройку призеров соревнований, пройдут в Твери 27 апреля, пояснили в пресс-службе.
Сборная Тверской области сыграла в хоккей с комендантской службой Кремля
Сборная Тверской области сыграла в хоккей с комендантской службой Кремля
14 января, 10:53
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияТверская областьСВОСпецоперация
 
 
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