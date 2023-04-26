https://ria.ru/20230426/turnir-1867947557.html

Турнир по хоккею в поддержку СВО стартовал в Твери

Турнир по хоккею в поддержку СВО стартовал в Твери - РИА Новости, 26.04.2023

Турнир по хоккею в поддержку СВО стартовал в Твери

Турнир по хоккею в поддержку специальной военной операции проходит 26-27 апреля в спортивном комплексе "Юбилейный" Твери, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:58

2023-04-26T17:58

2023-04-26T17:58

тверская область

тверь

игорь руденя

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

тверская область

сво

спецоперация

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ТВЕРЬ, 26 апр – РИА Новости. Турнир по хоккею в поддержку специальной военной операции проходит 26-27 апреля в спортивном комплексе "Юбилейный" Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.Турнир также приурочен к 374-й годовщине со дня образования пожарной охраны России. За кубок победителя борются шесть команд: сборная центрального аппарата МЧС России, три сборные главных управлений МЧС России по Санкт-Петербургу, Ярославской и Тверской областям, сборная Военной академии воздушно-космической обороны (Тверь) и сборная выпускников Митинского детского дома "Митино" (Тверская область)."Сегодняшний турнир продолжает выдающиеся традиции отечественного хоккея. Отличительной чертой этих соревнований является то, что игроков и болельщиков объединяет искренняя поддержка наших военнослужащих, которые сражаются за безопасность и суверенитет России, проявляют героизм, доблесть и мужество. Уверен, что турнир внесёт важный вклад в воспитание будущих защитников Отечества, послужит популяризации спорта", – отмечено в приветствии участникам турнира от губернатора региона Игоря Рудени.В Митинском детском доме сборная по хоккею была создана в 1996 году и за это время стала 11-кратным чемпионом Тверской области в своей возрастной группе. На базе детского дома при поддержке правительства Тверской области создана хоккейная школа. Юные спортсмены - постоянные участники и призеры районных и областных состязаний, всероссийских соревнований по хоккею "Золотая шайба".Всего в турнире по хоккею в поддержку СВО в Твери участвуют около 120 человек. В первый игровой день определятся победители групповых этапов. Завершающие игры, которые определят тройку призеров соревнований, пройдут в Твери 27 апреля, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230114/match-1844808616.html

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тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, тверская область, сво, спецоперация