Турнир по хоккею в поддержку СВО стартовал в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТурнир по хоккею в поддержку СВО стартовал в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 26 апр – РИА Новости. Турнир по хоккею в поддержку специальной военной операции проходит 26-27 апреля в спортивном комплексе "Юбилейный" Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Турнир также приурочен к 374-й годовщине со дня образования пожарной охраны России. За кубок победителя борются шесть команд: сборная центрального аппарата МЧС России, три сборные главных управлений МЧС России по Санкт-Петербургу, Ярославской и Тверской областям, сборная Военной академии воздушно-космической обороны (Тверь) и сборная выпускников Митинского детского дома "Митино" (Тверская область).
"Сегодняшний турнир продолжает выдающиеся традиции отечественного хоккея. Отличительной чертой этих соревнований является то, что игроков и болельщиков объединяет искренняя поддержка наших военнослужащих, которые сражаются за безопасность и суверенитет России, проявляют героизм, доблесть и мужество. Уверен, что турнир внесёт важный вклад в воспитание будущих защитников Отечества, послужит популяризации спорта", – отмечено в приветствии участникам турнира от губернатора региона Игоря Рудени.
В Митинском детском доме сборная по хоккею была создана в 1996 году и за это время стала 11-кратным чемпионом Тверской области в своей возрастной группе. На базе детского дома при поддержке правительства Тверской области создана хоккейная школа. Юные спортсмены - постоянные участники и призеры районных и областных состязаний, всероссийских соревнований по хоккею "Золотая шайба".
Всего в турнире по хоккею в поддержку СВО в Твери участвуют около 120 человек. В первый игровой день определятся победители групповых этапов. Завершающие игры, которые определят тройку призеров соревнований, пройдут в Твери 27 апреля, пояснили в пресс-службе.