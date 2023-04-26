https://ria.ru/20230426/tekhnologii-1867811452.html

Россия успешно замещает иностранные технологии, заявил Мишустин

Россия успешно замещает иностранные технологии, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.04.2023

Россия успешно замещает иностранные технологии, заявил Мишустин

Россия успешно замещает иностранные технологии, а вот утраченное доверие к бывшим партнерам из стран Запада вернуть сложнее, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:31

2023-04-26T11:31

2023-04-26T11:31

михаил мишустин

технологии

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия успешно замещает иностранные технологии, а вот утраченное доверие к бывшим партнерам из стран Запада вернуть сложнее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сложнее всего заместить доверие и дружеские связи, в существовании которых западные партнёры нас убеждали много лет. Что касается продуктов и технологий, то за несколько лет удалось много сделать. Укрепление технологического суверенитета — одна из ключевых задач", - сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне "Знание". Он отметил, что успехов Россия добилась в производстве стройматериалов, двигателей для самолётов, фармацевтике, станкостроении, обеспеченности продовольствием, а также развитии цифровых сервисов. "Попробуйте где-нибудь заказать ночью через приложение пиццу, продукты, купить билеты в театр… Это далеко не у всех стран есть, а во многих невозможно. А у нас это легко. Не все у нас нужно заменять. Уже много есть чего своего, чем можно гордиться", — добавил премьер.

https://ria.ru/20230425/soft-1867515088.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, технологии, россия