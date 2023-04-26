https://ria.ru/20230426/sudan-1867756420.html

Конфликтующие в Судане пренебрегают нормами ведения войны, заявили в ООН

Конфликтующие в Судане пренебрегают нормами ведения войны, заявили в ООН - РИА Новости, 26.04.2023

Конфликтующие в Судане пренебрегают нормами ведения войны, заявили в ООН

Воюющие стороны в Судане пренебрегали нормами ведения войны, заявил на заседании СБ ООН спецпредставитель генсека по Судану Волкер Пертес. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T02:04

2023-04-26T02:04

2023-04-26T02:04

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ООН, 26 апр – РИА Новости. Воюющие стороны в Судане пренебрегали нормами ведения войны, заявил на заседании СБ ООН спецпредставитель генсека по Судану Волкер Пертес. "Я призываю обе стороны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечивать защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. Гражданские лица должны иметь безопасный проход, чтобы покинуть зоны активных боевых действий и получить доступ к поставкам", - добавил он. В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник, что 459 человек погибли и 4 072 получили ранения.

https://ria.ru/20230426/sudan-1867754615.html

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судан, оон, воз, в мире