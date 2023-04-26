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В Сочи задержали мужчину, открывшего стрельбу из-за ссоры с соседкой
В Сочи задержали мужчину, открывшего стрельбу из-за ссоры с соседкой - РИА Новости, 26.04.2023
В Сочи задержали мужчину, открывшего стрельбу из-за ссоры с соседкой
Сочинские полицейские задержали мужчину, который стрелял из охотничьего ружья в дверь своей соседки, на нарушителя завели уголовное дело, сообщили журналистам в РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:31
2023-04-26T15:31
2023-04-26T15:31
происшествия
краснодарский край
сочи
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Сочинские полицейские задержали мужчину, который стрелял из охотничьего ружья в дверь своей соседки, на нарушителя завели уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. По данным правоохранителей, мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья в Юбилейном переулке. На место инцидента силовики прибыли по вызову местных жителей. "Полицейские при силовой поддержке спецподразделения ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю задержали мужчину и доставили в отдел полиции. При осмотре места временного проживания злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли две единицы оружия, конструктивно схожих с охотничьим ружьем, патроны к ним, электрошокер и три ножа. Документы на хранение оружия у мужчины отсутствовали", - говорится в сообщении. Уточняется, что во время ЧП никто не пострадал, однако на стреляющего завели уголовное дело. "В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство". Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - рассказали в полиции.
https://ria.ru/20230413/strelba-1865055655.html
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происшествия, краснодарский край, сочи, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Краснодарский край, Сочи, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Сочи задержали мужчину, открывшего стрельбу из-за ссоры с соседкой
Полиция в Сочи задержала мужчину, открывшего стрельбу из ружья из-за ссоры с соседкой