https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867870485.html

Украинские военные потеряли до 25 солдат на двух направлениях

Украинские военные потеряли до 25 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 26.04.2023

Украинские военные потеряли до 25 солдат на двух направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 25 украинских военных,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:32

2023-04-26T14:32

2023-04-26T14:46

специальная военная операция на украине

киев

россия

безопасность

донецкая народная республика

угледар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 25 украинских военных, четыре единицы техники, а также два склада боеприпасов и две группы диверсантов, сообщили в среду в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии и авиации группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара в ДНР, Малой Токмачки в Запорожье и Пятихатки в Херсонской области. Кроме того, в районе Сладкого и Шевченко в ДНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки потери противника на данных направлениях составили до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Также в районах населенных пунктов Шевченко и Доброволье Донецкой Народной Республики уничтожены склады артиллерийских боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867871492.html

киев

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, безопасность, донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы украины