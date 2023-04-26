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Украинские военные потеряли до 25 солдат на двух направлениях
Украинские военные потеряли до 25 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские военные потеряли до 25 солдат на двух направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 25 украинских военных,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:32
2023-04-26T14:32
2023-04-26T14:46
специальная военная операция на украине
киев
россия
безопасность
донецкая народная республика
угледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 25 украинских военных, четыре единицы техники, а также два склада боеприпасов и две группы диверсантов, сообщили в среду в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии и авиации группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара в ДНР, Малой Токмачки в Запорожье и Пятихатки в Херсонской области. Кроме того, в районе Сладкого и Шевченко в ДНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки потери противника на данных направлениях составили до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Также в районах населенных пунктов Шевченко и Доброволье Донецкой Народной Республики уничтожены склады артиллерийских боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867871492.html
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РИА Новости
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киев, россия, безопасность, донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Угледар, Вооруженные силы Украины
Украинские военные потеряли до 25 солдат на двух направлениях
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила за сутки до 25 украинских военных и две ДРГ