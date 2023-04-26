https://ria.ru/20230426/sotrudnichestvo-1867910751.html

Моор о сотрудничестве с Узбекистаном: энергетика, образование, туризм

Моор о сотрудничестве с Узбекистаном: энергетика, образование, туризм - РИА Новости, 26.04.2023

Моор о сотрудничестве с Узбекистаном: энергетика, образование, туризм

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о том, как можно укрепить и расширить кооперационные связи Узбекистана и России, а также об имеющемся... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:40

2023-04-26T16:40

2023-04-26T16:40

тюменская область

александр моор

тюменская область

узбекистан

тюмень

технологии

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ТАШКЕНТ, 25 апр — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о том, как можно укрепить и расширить кооперационные связи Узбекистана и России, а также об имеющемся потенциале для взаимовыгодного сотрудничества в интервью корреспонденту Sputnik.По словам губернатора, одна из задач участия в "Иннопроме" — презентовать нефтегазовый кластер и пригласить нефтепромышленные компании республики для активного сотрудничества."Для нас Узбекистан является важным рынком, потому что мы видим, что страна активно развивается. И что очень важно для нас, для Тюменской области, в Узбекистане ведется добыча и переработка нефти и газа, и квалификации наших тюменских специалистов и предприятий могут быть здесь востребованы. Мы можем предложить компаниям из Узбекистана, которые работают в сфере нефтегазовой промышленности, в кооперации с российскими компаниями работать на заказах нефтегазовых компаний России", — рассказал Александр Моор. "На полях "Иннопрома" активно обсуждают вопрос технологической независимости от крупных компаний и стран. В этом смысле мы можем выстраивать кооперационные цепочки между российскими и узбекскими предприятиями для того, чтобы производить современную конкурентоспособную продукцию", — подчеркнул Моор. Он также отметил большой потенциал двустороннего сотрудничества в туристической сфере. По его словам, чтобы сделать поездки для туристов более удобными, в настоящее время обсуждают увеличение количества рейсов из Тюмени в Ташкент. Губернатор также отметил большие возможности для сотрудничества в области образования и культуры.

https://ria.ru/20230426/moor-1867821511.html

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узбекистан

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр моор, тюменская область, узбекистан, тюмень, технологии