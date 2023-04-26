https://ria.ru/20230426/sotrudnichestvo-1867829096.html
Кузбасс и Санкт-Петербург расширят межрегиональное сотрудничество
Кузбасс и Санкт-Петербург расширят межрегиональное сотрудничество - РИА Новости, 26.04.2023
Кузбасс и Санкт-Петербург расширят межрегиональное сотрудничество
Губернаторы Кузбасса и Санкт-Петербурга Сергей Цивилев и Александр Беглов договорились о расширении сотрудничества между регионами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:27
2023-04-26T12:27
2023-04-26T13:03
кемеровская область
александр беглов
санкт-петербург
сергей цивилев
россия
экономика
технологии
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КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Губернаторы Кузбасса и Санкт-Петербурга Сергей Цивилев и Александр Беглов договорились о расширении сотрудничества между регионами, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. Главы регионов в ходе рабочей встречи обсудили развитие сотрудничества между регионами. "Кузбасс и Санкт-Петербург имеют богатую и давнюю историю взаимовыгодного сотрудничества. Наша область активно развивается – не только как промышленный, но и как спортивный, культурный, туристический, сельскохозяйственный регион. Мы готовы делиться своим опытом и принимать наработки наших партнеров в наиболее актуальных сферах деятельности", – приводятся в сообщении слова Цивилева. Губернаторы обсудили возможность расширения эффективного сотрудничества в промышленности и экономике. Беглов подчеркнул, что Петербург обладает значительным производственным потенциалом, в городе работают крупнейшие высокотехнологичные предприятия и научные институты. Они разрабатывают новые методы освоения российских недр, что может быть полезно такому промышленному региону, как Кузбасс. Также он обозначил готовность делиться с кузбасскими коллегами наработками в цифровизации государственных услуг и создании "умных" сервисов. "Наши регионы многое определяют в России. Уверен, что сотрудничество между Петербургом и Кузбассом будет интенсивно развиваться на благо жителей двух регионов", – приводятся в сообщении слова Беглова. Также в ходе рабочей встречи губернаторы обсудили сотрудничество в агропромышленной сфере, в области высшего образования и культуры, развитие внутреннего туризма.
https://ria.ru/20230426/kuzbass-1867765056.html
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кемеровская область, александр беглов, санкт-петербург, сергей цивилев, россия, экономика, технологии
Кемеровская область, Александр Беглов, Санкт-Петербург, Сергей Цивилев, Россия, Экономика, Технологии
Кузбасс и Санкт-Петербург расширят межрегиональное сотрудничество
Губернаторы Кузбасса и Петербурга договорились о расширении сотрудничества между регионами
КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Губернаторы Кузбасса и Санкт-Петербурга Сергей Цивилев и Александр Беглов договорились о расширении сотрудничества между регионами, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
Главы регионов в ходе рабочей встречи обсудили развитие сотрудничества между регионами.
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"Кузбасс и Санкт-Петербург имеют богатую и давнюю историю взаимовыгодного сотрудничества. Наша область активно развивается – не только как промышленный, но и как спортивный, культурный, туристический, сельскохозяйственный регион. Мы готовы делиться своим опытом и принимать наработки наших партнеров в наиболее актуальных сферах деятельности", – приводятся в сообщении слова Цивилева.
Губернаторы обсудили возможность расширения эффективного сотрудничества в промышленности и экономике. Беглов подчеркнул, что Петербург обладает значительным производственным потенциалом, в городе работают крупнейшие высокотехнологичные предприятия и научные институты. Они разрабатывают новые методы освоения российских недр, что может быть полезно такому промышленному региону, как Кузбасс. Также он обозначил готовность делиться с кузбасскими коллегами наработками в цифровизации государственных услуг и создании "умных" сервисов.
"Наши регионы многое определяют в России
. Уверен, что сотрудничество между Петербургом и Кузбассом будет интенсивно развиваться на благо жителей двух регионов", – приводятся в сообщении слова Беглова.
Также в ходе рабочей встречи губернаторы обсудили сотрудничество в агропромышленной сфере, в области высшего образования и культуры, развитие внутреннего туризма.
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