https://ria.ru/20230426/sotrudnichestvo-1867829096.html

Кузбасс и Санкт-Петербург расширят межрегиональное сотрудничество

Кузбасс и Санкт-Петербург расширят межрегиональное сотрудничество - РИА Новости, 26.04.2023

Кузбасс и Санкт-Петербург расширят межрегиональное сотрудничество

Губернаторы Кузбасса и Санкт-Петербурга Сергей Цивилев и Александр Беглов договорились о расширении сотрудничества между регионами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:27

2023-04-26T12:27

2023-04-26T13:03

кемеровская область

александр беглов

санкт-петербург

сергей цивилев

россия

экономика

технологии

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КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Губернаторы Кузбасса и Санкт-Петербурга Сергей Цивилев и Александр Беглов договорились о расширении сотрудничества между регионами, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. Главы регионов в ходе рабочей встречи обсудили развитие сотрудничества между регионами. "Кузбасс и Санкт-Петербург имеют богатую и давнюю историю взаимовыгодного сотрудничества. Наша область активно развивается – не только как промышленный, но и как спортивный, культурный, туристический, сельскохозяйственный регион. Мы готовы делиться своим опытом и принимать наработки наших партнеров в наиболее актуальных сферах деятельности", – приводятся в сообщении слова Цивилева. Губернаторы обсудили возможность расширения эффективного сотрудничества в промышленности и экономике. Беглов подчеркнул, что Петербург обладает значительным производственным потенциалом, в городе работают крупнейшие высокотехнологичные предприятия и научные институты. Они разрабатывают новые методы освоения российских недр, что может быть полезно такому промышленному региону, как Кузбасс. Также он обозначил готовность делиться с кузбасскими коллегами наработками в цифровизации государственных услуг и создании "умных" сервисов. "Наши регионы многое определяют в России. Уверен, что сотрудничество между Петербургом и Кузбассом будет интенсивно развиваться на благо жителей двух регионов", – приводятся в сообщении слова Беглова. Также в ходе рабочей встречи губернаторы обсудили сотрудничество в агропромышленной сфере, в области высшего образования и культуры, развитие внутреннего туризма.

https://ria.ru/20230426/kuzbass-1867765056.html

https://ria.ru/20230425/aktsiya-1867601678.html

кемеровская область

санкт-петербург

россия

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кемеровская область, александр беглов, санкт-петербург, сергей цивилев, россия, экономика, технологии