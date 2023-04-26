https://ria.ru/20230426/sosva-1867849049.html

В Кремле прокомментировали пожар в свердловском поселке Сосьва

В Кремле прокомментировали пожар в свердловском поселке Сосьва - РИА Новости, 26.04.2023

В Кремле прокомментировали пожар в свердловском поселке Сосьва

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с пожаром в свердловском поселке Сосьва, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:37

2023-04-26T13:37

2023-04-26T13:37

происшествия

дмитрий песков

владимир путин

свердловская область

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с пожаром в свердловском поселке Сосьва, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Безусловно, президент в курсе, будем вас информировать", - сказал Песков на вопрос, в курсе ли произошедшего президент, будут ли от него какие-то указания, разговаривал ли он с руководителем региона. Ранее глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров сообщил, что около 120 домов пришли в негодность из-за пожара в свердловском поселке Сосьва, восстановлению подлежат лишь три-четыре дома. Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения.

https://ria.ru/20230426/rezhim-1867821785.html

свердловская область

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Влада Копылова

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Влада Копылова

происшествия, дмитрий песков, владимир путин, свердловская область