https://ria.ru/20230426/sosva-1867849049.html
В Кремле прокомментировали пожар в свердловском поселке Сосьва
В Кремле прокомментировали пожар в свердловском поселке Сосьва - РИА Новости, 26.04.2023
В Кремле прокомментировали пожар в свердловском поселке Сосьва
Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с пожаром в свердловском поселке Сосьва, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:37
2023-04-26T13:37
2023-04-26T13:37
происшествия
дмитрий песков
владимир путин
свердловская область
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с пожаром в свердловском поселке Сосьва, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Безусловно, президент в курсе, будем вас информировать", - сказал Песков на вопрос, в курсе ли произошедшего президент, будут ли от него какие-то указания, разговаривал ли он с руководителем региона. Ранее глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров сообщил, что около 120 домов пришли в негодность из-за пожара в свердловском поселке Сосьва, восстановлению подлежат лишь три-четыре дома. Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения.
https://ria.ru/20230426/rezhim-1867821785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитрий песков, владимир путин, свердловская область
Происшествия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Свердловская область
В Кремле прокомментировали пожар в свердловском поселке Сосьва
Песков: Путин в курсе ситуации с пожаром в свердловском поселке Сосьва
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с пожаром в свердловском поселке Сосьва, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, президент в курсе, будем вас информировать", - сказал Песков на вопрос, в курсе ли произошедшего президент, будут ли от него какие-то указания, разговаривал ли он с руководителем региона.
Ранее глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров сообщил, что около 120 домов пришли в негодность из-за пожара в свердловском поселке Сосьва, восстановлению подлежат лишь три-четыре дома.
Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК
возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения.
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности