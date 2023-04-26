https://ria.ru/20230426/shveytsariya-1867859707.html
Швейцария ввела исключения из санкций для гуманитарных целей
Швейцария ввела исключения из санкций для гуманитарных целей - РИА Новости, 26.04.2023
Швейцария ввела исключения из санкций для гуманитарных целей
Федеральный совет (правительство) Швейцарии на заседании в среду решил ввести исключения в части применения санкций, налагаемых ООН, для решения гуманитарных... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:07
2023-04-26T14:07
2023-04-26T14:07
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ЦЮРИХ, 26 апр – РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии на заседании в среду решил ввести исключения в части применения санкций, налагаемых ООН, для решения гуманитарных проблем. Совет Безопасности ООН в декабре прошлого года принял резолюцию, которая постановляет, что предоставление средств на оказание гумпомощи ООН и ее структурами не подпадает под действие санкций, касающихся заморозки активов. "Двадцать шестого апреля Федеральный совет принял постановление о применении гуманитарного исключения, введенного резолюцией Совета Безопасности ООН 2664 (2022). Это освобождение от применения целевых финансовых санкций распространяется на все режимы санкций ООН", - говорится в заявлении правительства Швейцарии. Кроме того, Федеральный совет решил ввести гуманитарное исключение из режима санкций для Афганистана. Ранее соответствующая резолюция также была принята СБ ООН. Поправки к соответствующим постановлениям вступят в силу в Швейцарии 1 июня.
https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853602328.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, швейцария, оон, афганистан
В мире, Швейцария, ООН, Афганистан
Швейцария ввела исключения из санкций для гуманитарных целей
Швейцария ввела исключения из санкций, налагаемых ООН, для гуманитарных целей
ЦЮРИХ, 26 апр – РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии на заседании в среду решил ввести исключения в части применения санкций, налагаемых ООН, для решения гуманитарных проблем.
Совет Безопасности ООН в декабре прошлого года принял резолюцию, которая постановляет, что предоставление средств на оказание гумпомощи ООН и ее структурами не подпадает под действие санкций, касающихся заморозки активов.
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"Двадцать шестого апреля Федеральный совет принял постановление о применении гуманитарного исключения, введенного резолюцией Совета Безопасности ООН 2664 (2022). Это освобождение от применения целевых финансовых санкций распространяется на все режимы санкций ООН", - говорится в заявлении правительства Швейцарии.
Кроме того, Федеральный совет решил ввести гуманитарное исключение из режима санкций для Афганистана
. Ранее соответствующая резолюция также была принята СБ ООН.
Поправки к соответствующим постановлениям вступят в силу в Швейцарии 1 июня.
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