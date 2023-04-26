https://ria.ru/20230426/shveytsariya-1867859707.html

Швейцария ввела исключения из санкций для гуманитарных целей

Швейцария ввела исключения из санкций для гуманитарных целей - РИА Новости, 26.04.2023

Швейцария ввела исключения из санкций для гуманитарных целей

Федеральный совет (правительство) Швейцарии на заседании в среду решил ввести исключения в части применения санкций, налагаемых ООН, для решения гуманитарных... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:07

2023-04-26T14:07

2023-04-26T14:07

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ЦЮРИХ, 26 апр – РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии на заседании в среду решил ввести исключения в части применения санкций, налагаемых ООН, для решения гуманитарных проблем. Совет Безопасности ООН в декабре прошлого года принял резолюцию, которая постановляет, что предоставление средств на оказание гумпомощи ООН и ее структурами не подпадает под действие санкций, касающихся заморозки активов. "Двадцать шестого апреля Федеральный совет принял постановление о применении гуманитарного исключения, введенного резолюцией Совета Безопасности ООН 2664 (2022). Это освобождение от применения целевых финансовых санкций распространяется на все режимы санкций ООН", - говорится в заявлении правительства Швейцарии. Кроме того, Федеральный совет решил ввести гуманитарное исключение из режима санкций для Афганистана. Ранее соответствующая резолюция также была принята СБ ООН. Поправки к соответствующим постановлениям вступят в силу в Швейцарии 1 июня.

https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853602328.html

https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821051751.html

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афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швейцария, оон, афганистан