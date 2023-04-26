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Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 26.04.2023
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16:03 26.04.2023 (обновлено: 16:56 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/sanktsii-1867899189.html
Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла
Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 26.04.2023
Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла
Чешское правительство внесло в среду в национальный список санкций патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с позицией по проведению специальной... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:03
2023-04-26T16:56
чехия
санкции
санкции в отношении россии
россия
евросоюз
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
в мире
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ПРАГА, 26 апр – РИА Новости. Чешское правительство внесло в среду в национальный список санкций патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с позицией по проведению специальной военной операции РФ на Украине, об этом сообщил чешский МИД на своем сайте.Условием включения любого лица в данный список является тщательное документирование (его) деятельности, которая нарушает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, отмечается в сообщении МИД Чехии.Ранее о внесении патриарха Кирилла в санкционный список сообщило сетевое издание České noviny. Издание написало, что "Чехия внесла первое имя в национальный санкционный список" - патриарха Московского Кирилла - за поддержку российской спецоперации."Это решение сегодня одобрило правительство страны. Для патриарха это означает, например, запрет на въезд в Чехию или заморозку любого имущества в республике", - говорится в сообщении издания.Подчёркивается, что включение в национальный санкционный список стало возможным благодаря принятию акта, вступившего в Чехии в силу в январе.Ранее Венгрия отказывалась одобрять шестой пакет санкций ЕС против РФ, пока из санкционного списка не исключат патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против главы Русской православной церкви. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что исключение патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС было для Венгрии принципиальным вопросом из уважения к свободе вероисповедания.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года заявлял, что западные страны "все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия", а "в западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие".
https://ria.ru/20230320/general-1859010197.html
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чехия, санкции, санкции в отношении россии, россия, евросоюз, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), в мире
Чехия, Санкции, Санкции в отношении России, Россия, Евросоюз, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), В мире
Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла

Правительство Чехии внесло патриарха Кирилла в национальный список санкций

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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ПРАГА, 26 апр – РИА Новости. Чешское правительство внесло в среду в национальный список санкций патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с позицией по проведению специальной военной операции РФ на Украине, об этом сообщил чешский МИД на своем сайте.
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"По предложению главы МИД Яна Липавского правительство республики утвердило в среду внесение первого лица в национальный санкционный список. Это Владимир Михайлович Гундяев, иначе известный как патриарх (Московский и всея Руси) Кирилл", - цитирует сайт заявление Липавского.
Условием включения любого лица в данный список является тщательное документирование (его) деятельности, которая нарушает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, отмечается в сообщении МИД Чехии.
Ранее о внесении патриарха Кирилла в санкционный список сообщило сетевое издание České noviny. Издание написало, что "Чехия внесла первое имя в национальный санкционный список" - патриарха Московского Кирилла - за поддержку российской спецоперации.
"Это решение сегодня одобрило правительство страны. Для патриарха это означает, например, запрет на въезд в Чехию или заморозку любого имущества в республике", - говорится в сообщении издания.
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Подчёркивается, что включение в национальный санкционный список стало возможным благодаря принятию акта, вступившего в Чехии в силу в январе.
Ранее Венгрия отказывалась одобрять шестой пакет санкций ЕС против РФ, пока из санкционного списка не исключат патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против главы Русской православной церкви. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что исключение патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС было для Венгрии принципиальным вопросом из уважения к свободе вероисповедания.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года заявлял, что западные страны "все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия", а "в западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие".
Посетительница с флагом ЕС в Европейском парламенте в Брюсселе во время дня открытых дверей - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Европа победила в санкционной войне — и теперь ищет способ капитулировать
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