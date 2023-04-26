https://ria.ru/20230426/rostov-1867859609.html
Путин заявил о дополнительной нагрузке на Ростовскую область из-за СВО
Путин заявил о дополнительной нагрузке на Ростовскую область из-за СВО - РИА Новости, 26.04.2023
Путин заявил о дополнительной нагрузке на Ростовскую область из-за СВО
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым отметил, что на регион легла дополнительная нагрузка на фоне... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:07
2023-04-26T14:07
2023-04-26T14:17
специальная военная операция на украине
ростовская область
общество
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владимир путин
василий голубев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым отметил, что на регион легла дополнительная нагрузка на фоне спецоперации и попросил оказать помощь военнослужащим и переехавшим в область из близлежащих территорий.Встреча проходила в режиме видеоконференции."На Ростовскую область легла дополнительная нагрузка в связи с теми событиями, которые происходят на соседних территориях. Хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете для людей, которые с этих территорий у вас находятся временно, а кто-то, может быть, и захочет остаться. Кстати, имея в виду демографические тенденции в регионе, в том числе и в Ростовской области, рабочие руки вам совершенно точно не помешают. Но сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь – и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей", - сказал президент.Он попросил губернатора и дальше не снижать внимание к этим важным вопросам и "людям, которые переехали на территорию Ростовской области из наших близлежащих регионов тоже".
https://ria.ru/20230218/bezhentsy-1852832053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, общество, россия, владимир путин, василий голубев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Общество, Россия, Владимир Путин, Василий Голубев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил о дополнительной нагрузке на Ростовскую область из-за СВО
Путин поручил помочь военным и переехавшим в Ростовскую область из-за спецоперации
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым отметил, что на регион легла дополнительная нагрузка на фоне спецоперации и попросил оказать помощь военнослужащим и переехавшим в область из близлежащих территорий.
Встреча проходила в режиме видеоконференции.
"На Ростовскую область легла дополнительная нагрузка в связи с теми событиями, которые происходят на соседних территориях. Хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете для людей, которые с этих территорий у вас находятся временно, а кто-то, может быть, и захочет остаться. Кстати, имея в виду демографические тенденции в регионе, в том числе и в Ростовской области, рабочие руки вам совершенно точно не помешают. Но сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь – и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей", - сказал президент.
Он попросил губернатора и дальше не снижать внимание к этим важным вопросам и "людям, которые переехали на территорию Ростовской области из наших близлежащих регионов тоже".
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