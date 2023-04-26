Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о дополнительной нагрузке на Ростовскую область из-за СВО - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 26.04.2023 (обновлено: 14:17 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/rostov-1867859609.html
Путин заявил о дополнительной нагрузке на Ростовскую область из-за СВО
Путин заявил о дополнительной нагрузке на Ростовскую область из-за СВО - РИА Новости, 26.04.2023
Путин заявил о дополнительной нагрузке на Ростовскую область из-за СВО
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым отметил, что на регион легла дополнительная нагрузка на фоне... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:07
2023-04-26T14:17
специальная военная операция на украине
ростовская область
общество
россия
владимир путин
василий голубев
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51f939147d491952627b23c64e066fc6.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым отметил, что на регион легла дополнительная нагрузка на фоне спецоперации и попросил оказать помощь военнослужащим и переехавшим в область из близлежащих территорий.Встреча проходила в режиме видеоконференции."На Ростовскую область легла дополнительная нагрузка в связи с теми событиями, которые происходят на соседних территориях. Хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете для людей, которые с этих территорий у вас находятся временно, а кто-то, может быть, и захочет остаться. Кстати, имея в виду демографические тенденции в регионе, в том числе и в Ростовской области, рабочие руки вам совершенно точно не помешают. Но сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь – и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей", - сказал президент.Он попросил губернатора и дальше не снижать внимание к этим важным вопросам и "людям, которые переехали на территорию Ростовской области из наших близлежащих регионов тоже".
https://ria.ru/20230218/bezhentsy-1852832053.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_96ada37a7b5aca56a2d553b3d4345ef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, общество, россия, владимир путин, василий голубев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Общество, Россия, Владимир Путин, Василий Голубев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил о дополнительной нагрузке на Ростовскую область из-за СВО

Путин поручил помочь военным и переехавшим в Ростовскую область из-за спецоперации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым отметил, что на регион легла дополнительная нагрузка на фоне спецоперации и попросил оказать помощь военнослужащим и переехавшим в область из близлежащих территорий.
Встреча проходила в режиме видеоконференции.
"На Ростовскую область легла дополнительная нагрузка в связи с теми событиями, которые происходят на соседних территориях. Хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете для людей, которые с этих территорий у вас находятся временно, а кто-то, может быть, и захочет остаться. Кстати, имея в виду демографические тенденции в регионе, в том числе и в Ростовской области, рабочие руки вам совершенно точно не помешают. Но сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь – и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей", - сказал президент.
Он попросил губернатора и дальше не снижать внимание к этим важным вопросам и "людям, которые переехали на территорию Ростовской области из наших близлежащих регионов тоже".
Пункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Студентка-беженка из Донецка рассказала о своей жизни в Таганроге
18 февраля, 10:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьОбществоРоссияВладимир ПутинВасилий ГолубевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала