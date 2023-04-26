https://ria.ru/20230426/rostov-1867859609.html

Путин заявил о дополнительной нагрузке на Ростовскую область из-за СВО

Путин заявил о дополнительной нагрузке на Ростовскую область из-за СВО - РИА Новости, 26.04.2023

Путин заявил о дополнительной нагрузке на Ростовскую область из-за СВО

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым отметил, что на регион легла дополнительная нагрузка на фоне... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:07

2023-04-26T14:07

2023-04-26T14:17

специальная военная операция на украине

ростовская область

общество

россия

владимир путин

василий голубев

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51f939147d491952627b23c64e066fc6.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым отметил, что на регион легла дополнительная нагрузка на фоне спецоперации и попросил оказать помощь военнослужащим и переехавшим в область из близлежащих территорий.Встреча проходила в режиме видеоконференции."На Ростовскую область легла дополнительная нагрузка в связи с теми событиями, которые происходят на соседних территориях. Хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете для людей, которые с этих территорий у вас находятся временно, а кто-то, может быть, и захочет остаться. Кстати, имея в виду демографические тенденции в регионе, в том числе и в Ростовской области, рабочие руки вам совершенно точно не помешают. Но сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь – и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей", - сказал президент.Он попросил губернатора и дальше не снижать внимание к этим важным вопросам и "людям, которые переехали на территорию Ростовской области из наших близлежащих регионов тоже".

https://ria.ru/20230218/bezhentsy-1852832053.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ростовская область, общество, россия, владимир путин, василий голубев, ситуация в днр и лнр