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Перечень иностранных компаний под внешним управлением могут расширить - РИА Новости, 26.04.2023
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09:13 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/rosimuschestvo-1867777524.html
Перечень иностранных компаний под внешним управлением могут расширить
Перечень иностранных компаний под внешним управлением могут расширить - РИА Новости, 26.04.2023
Перечень иностранных компаний под внешним управлением могут расширить
Росимущество допустило расширение перечня иностранных предприятий, которые могут перейти под внешние управление согласно новому указу президента России... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:13
2023-04-26T09:13
экономика
россия
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
uniper
фортум
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Росимущество допустило расширение перечня иностранных предприятий, которые могут перейти под внешние управление согласно новому указу президента России Владимира Путина, следует из сообщения Росимущества. Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества: 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций компании "Фортум" (принадлежит финской Fortum). "При необходимости перечень предприятий, находящихся под внешним управлением, может быть расширен", - говорится в сообщении Росимущества. Что касается уже принятого решения, то ведомство отмечает: внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, "имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики". Также указывается, что подобный подход позволяет обеспечить бесперебойную работу значимых для экономики компаний и исключить риски влияния политической позиции ряда недружественных стран, способной оказать негативное воздействие на экономическую и энергетическую безопасность РФ. В ведомстве подчеркнули, что указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов. "Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России", - добавляется в сообщении. Введение внешнего управления способствует сохранению инвестиционного климата в России и сокращению оттока капитала из страны, также добавляет Росимущество.
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экономика, россия, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), uniper, фортум
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Uniper, Фортум
Перечень иностранных компаний под внешним управлением могут расширить

Росимущество допустило расширение перечня иностранных компаний под внешним управлением

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества)
Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества). Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Росимущество допустило расширение перечня иностранных предприятий, которые могут перейти под внешние управление согласно новому указу президента России Владимира Путина, следует из сообщения Росимущества.
Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества: 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций компании "Фортум" (принадлежит финской Fortum).
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"При необходимости перечень предприятий, находящихся под внешним управлением, может быть расширен", - говорится в сообщении Росимущества.
Что касается уже принятого решения, то ведомство отмечает: внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, "имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики". Также указывается, что подобный подход позволяет обеспечить бесперебойную работу значимых для экономики компаний и исключить риски влияния политической позиции ряда недружественных стран, способной оказать негативное воздействие на экономическую и энергетическую безопасность РФ.
В ведомстве подчеркнули, что указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов. "Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России", - добавляется в сообщении.
Введение внешнего управления способствует сохранению инвестиционного климата в России и сокращению оттока капитала из страны, также добавляет Росимущество.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)UniperФортум
 
 
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