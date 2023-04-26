https://ria.ru/20230426/rosimuschestvo-1867777524.html

Перечень иностранных компаний под внешним управлением могут расширить

Перечень иностранных компаний под внешним управлением могут расширить - РИА Новости, 26.04.2023

Перечень иностранных компаний под внешним управлением могут расширить

Росимущество допустило расширение перечня иностранных предприятий, которые могут перейти под внешние управление согласно новому указу президента России... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T09:13

2023-04-26T09:13

2023-04-26T09:13

экономика

россия

владимир путин

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

uniper

фортум

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Росимущество допустило расширение перечня иностранных предприятий, которые могут перейти под внешние управление согласно новому указу президента России Владимира Путина, следует из сообщения Росимущества. Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества: 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций компании "Фортум" (принадлежит финской Fortum). "При необходимости перечень предприятий, находящихся под внешним управлением, может быть расширен", - говорится в сообщении Росимущества. Что касается уже принятого решения, то ведомство отмечает: внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, "имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики". Также указывается, что подобный подход позволяет обеспечить бесперебойную работу значимых для экономики компаний и исключить риски влияния политической позиции ряда недружественных стран, способной оказать негативное воздействие на экономическую и энергетическую безопасность РФ. В ведомстве подчеркнули, что указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов. "Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России", - добавляется в сообщении. Введение внешнего управления способствует сохранению инвестиционного климата в России и сокращению оттока капитала из страны, также добавляет Росимущество.

https://ria.ru/20230425/aktivy-1867743348.html

https://ria.ru/20220809/kompanii-1808213156.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), uniper, фортум