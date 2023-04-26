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Краснов направил идеи по регламентации работы полиции при проверке бизнеса - РИА Новости, 26.04.2023
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11:20 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/reglamentatsiya-1867809429.html
Краснов направил идеи по регламентации работы полиции при проверке бизнеса
Краснов направил идеи по регламентации работы полиции при проверке бизнеса - РИА Новости, 26.04.2023
Краснов направил идеи по регламентации работы полиции при проверке бизнеса
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что направил Владимиру Путину предложения установить регламент полномочий полиции при проверке предпринимателей. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:20
2023-04-26T11:20
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что направил Владимиру Путину предложения установить регламент полномочий полиции при проверке предпринимателей. Краснов напомнил, что на 2023 год Генпрокуратура санкционировала менее 100 тысяч проверок из заявленных надзорно-контрольными органами. Принимались предложения исключительно в отношении объектов, создающих высокую угрозу причинения вреда. А при согласовании внеплановых мероприятий доля отказов составила почти 70%. "К сожалению, данные достижения зачастую обесцениваются вмешательством в хозяйственную деятельность сотрудников полиции. Проводимые внепроцессуальные проверки без регистрации сообщений о преступлении не входят в число основных задач по охране правопорядка, являются подменой функции контролирующих ведомств", - сказал Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации. Согласно законодательству, пояснил он, соблюдение моратория и согласование с прокурором на проведение проверок не распространяются на полицию. "По итогам мероприятий возбуждаются административные производства. За последние два года составлено свыше 65 тысяч таких протоколов. За каждым из них общение предпринимателя с человеком в форме. Уверен, вы понимаете прекрасно, что это такое. Очевидно, что данная ситуация нуждается в дополнительной регламентации. Соответствующее предложение направлено мною президенту", - сообщил Краснов.
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Краснов направил идеи по регламентации работы полиции при проверке бизнеса

Генпрокурор Краснов направил идеи по регламентации работы полиции при проверке бизнесменов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что направил Владимиру Путину предложения установить регламент полномочий полиции при проверке предпринимателей.
Краснов напомнил, что на 2023 год Генпрокуратура санкционировала менее 100 тысяч проверок из заявленных надзорно-контрольными органами. Принимались предложения исключительно в отношении объектов, создающих высокую угрозу причинения вреда. А при согласовании внеплановых мероприятий доля отказов составила почти 70%.
"К сожалению, данные достижения зачастую обесцениваются вмешательством в хозяйственную деятельность сотрудников полиции. Проводимые внепроцессуальные проверки без регистрации сообщений о преступлении не входят в число основных задач по охране правопорядка, являются подменой функции контролирующих ведомств", - сказал Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации.
Согласно законодательству, пояснил он, соблюдение моратория и согласование с прокурором на проведение проверок не распространяются на полицию.
"По итогам мероприятий возбуждаются административные производства. За последние два года составлено свыше 65 тысяч таких протоколов. За каждым из них общение предпринимателя с человеком в форме. Уверен, вы понимаете прекрасно, что это такое. Очевидно, что данная ситуация нуждается в дополнительной регламентации. Соответствующее предложение направлено мною президенту", - сообщил Краснов.
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