https://ria.ru/20230426/reglamentatsiya-1867809429.html

Краснов направил идеи по регламентации работы полиции при проверке бизнеса

Краснов направил идеи по регламентации работы полиции при проверке бизнеса - РИА Новости, 26.04.2023

Краснов направил идеи по регламентации работы полиции при проверке бизнеса

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что направил Владимиру Путину предложения установить регламент полномочий полиции при проверке предпринимателей. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:20

2023-04-26T11:20

2023-04-26T11:20

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что направил Владимиру Путину предложения установить регламент полномочий полиции при проверке предпринимателей. Краснов напомнил, что на 2023 год Генпрокуратура санкционировала менее 100 тысяч проверок из заявленных надзорно-контрольными органами. Принимались предложения исключительно в отношении объектов, создающих высокую угрозу причинения вреда. А при согласовании внеплановых мероприятий доля отказов составила почти 70%. "К сожалению, данные достижения зачастую обесцениваются вмешательством в хозяйственную деятельность сотрудников полиции. Проводимые внепроцессуальные проверки без регистрации сообщений о преступлении не входят в число основных задач по охране правопорядка, являются подменой функции контролирующих ведомств", - сказал Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации. Согласно законодательству, пояснил он, соблюдение моратория и согласование с прокурором на проведение проверок не распространяются на полицию. "По итогам мероприятий возбуждаются административные производства. За последние два года составлено свыше 65 тысяч таких протоколов. За каждым из них общение предпринимателя с человеком в форме. Уверен, вы понимаете прекрасно, что это такое. Очевидно, что данная ситуация нуждается в дополнительной регламентации. Соответствующее предложение направлено мною президенту", - сообщил Краснов.

https://ria.ru/20230424/vznosy-1867275422.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф