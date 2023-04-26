https://ria.ru/20230426/putin-1867861449.html

Путин поддержал предложение о госнаградах для селян

Путин поддержал предложение о госнаградах для селян - РИА Новости, 26.04.2023

Путин поддержал предложение о госнаградах для селян

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым поддержал предложение главы региона о госнаградах для селян. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:12

2023-04-26T14:12

2023-04-26T14:16

общество

владимир путин

россия

ростовская область

василий голубев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым поддержал предложение главы региона о госнаградах для селян."Предложение о наградах, государственных наградах селянам, которые показали хорошие, если не сказать блестящие результаты в ушедшем году, конечно, все эти предложения по государственным наградам будут поддержаны", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20230421/nagrady-1867005702.html

россия

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, ростовская область, василий голубев