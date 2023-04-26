https://ria.ru/20230426/putin-1867861449.html
Путин поддержал предложение о госнаградах для селян
Путин поддержал предложение о госнаградах для селян - РИА Новости, 26.04.2023
Путин поддержал предложение о госнаградах для селян
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым поддержал предложение главы региона о госнаградах для селян. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:12
2023-04-26T14:12
2023-04-26T14:16
общество
владимир путин
россия
ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым поддержал предложение главы региона о госнаградах для селян."Предложение о наградах, государственных наградах селянам, которые показали хорошие, если не сказать блестящие результаты в ушедшем году, конечно, все эти предложения по государственным наградам будут поддержаны", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20230421/nagrady-1867005702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, ростовская область, василий голубев
Общество, Владимир Путин, Россия, Ростовская область, Василий Голубев
Путин поддержал предложение о госнаградах для селян
Путин поддержал предложение главы Ростовской области о госнаградах для селян
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым поддержал предложение главы региона о госнаградах для селян.
"Предложение о наградах, государственных наградах селянам, которые показали хорошие, если не сказать блестящие результаты в ушедшем году, конечно, все эти предложения по государственным наградам будут поддержаны", - сказал глава государства.
В Донецке наградили защищавших Донбасс с 2014 года ополченцев