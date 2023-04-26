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Россияне рассказали, с кем оставляют домашних питомцев во время путешествий - РИА Новости, 26.04.2023
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Туризм
 
05:05 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/puteshestviya-1867705761.html
Россияне рассказали, с кем оставляют домашних питомцев во время путешествий
Россияне рассказали, с кем оставляют домашних питомцев во время путешествий - РИА Новости, 26.04.2023
Россияне рассказали, с кем оставляют домашних питомцев во время путешествий
Туристы, опрошенные сервисом бронирования отелей, рассказали, как часто берут домашних животных в поездки и с кем оставляют, сообщает Check in. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T05:05
2023-04-26T05:05
туризм
туризм
новости - туризм
домашние животные
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные сервисом бронирования отелей, рассказали, как часто берут домашних животных в поездки и с кем оставляют, сообщает Check in.Специалисты компании провели исследование среди 350 пользователей и выяснили, что у 62 процентов из них есть домашние животные (у некоторых — не один питомец). У 77 процентов — кошки, у трети — собаки, 7,3 процента респондентов содержат аквариумных рыбок. Грызуны и птицы есть у 4,5 процента путешественников, а 3,6 процента живут в одном доме с рептилиями и другими животными.Всегда берут питомцев в поездки только 4,5 процента опрошенных, 9,5 процентов поступают так иногда, а 12 процентов делают это только вынужденно, например, при переезде. Почти три четверти респондентов предпочитает путешествия без животных.В отсутствии хозяев за питомцами присматривает другой член семьи или сосед, сказали 34 процента туристов. Еще 30 процентов респондентов просят родственников или друзей периодически навещать оставшихся дома животных. Отдают их близким на время 16 процентов опрошенных, а 13 процентов сказали, что четвероногие остаются сами по себе: туристы оставляют им запасы еды и воды. Специальными гостиницами для животных пользуются 1,4 процента, а 3,6 процента рассказали, что ограничивают время поездок, чтобы не отлучаться надолго. У остальных — животные неприхотливы и не требуют постоянного ухода.
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туризм, новости - туризм, домашние животные
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, домашние животные
Россияне рассказали, с кем оставляют домашних питомцев во время путешествий

Check in: только пять процентов россиян всегда берут домашних животных в поездки

© Depositphotos.com / AmaviaelСобака лежит в чемодане
Собака лежит в чемодане - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Depositphotos.com / Amaviael
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные сервисом бронирования отелей, рассказали, как часто берут домашних животных в поездки и с кем оставляют, сообщает Check in.
Специалисты компании провели исследование среди 350 пользователей и выяснили, что у 62 процентов из них есть домашние животные (у некоторых — не один питомец). У 77 процентов — кошки, у трети — собаки, 7,3 процента респондентов содержат аквариумных рыбок. Грызуны и птицы есть у 4,5 процента путешественников, а 3,6 процента живут в одном доме с рептилиями и другими животными.
Всегда берут питомцев в поездки только 4,5 процента опрошенных, 9,5 процентов поступают так иногда, а 12 процентов делают это только вынужденно, например, при переезде. Почти три четверти респондентов предпочитает путешествия без животных.
В отсутствии хозяев за питомцами присматривает другой член семьи или сосед, сказали 34 процента туристов. Еще 30 процентов респондентов просят родственников или друзей периодически навещать оставшихся дома животных. Отдают их близким на время 16 процентов опрошенных, а 13 процентов сказали, что четвероногие остаются сами по себе: туристы оставляют им запасы еды и воды.
Специальными гостиницами для животных пользуются 1,4 процента, а 3,6 процента рассказали, что ограничивают время поездок, чтобы не отлучаться надолго. У остальных — животные неприхотливы и не требуют постоянного ухода.
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