https://ria.ru/20230426/pozhary-1867841716.html

Бастрыкин поручил представить доклад о пожарах в Свердловской области

Бастрыкин поручил представить доклад о пожарах в Свердловской области - РИА Новости, 26.04.2023

Бастрыкин поручил представить доклад о пожарах в Свердловской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах масштабных пожаров в Свердловской области, сообщается в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:12

2023-04-26T13:12

2023-04-26T13:12

происшествия

свердловская область

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах масштабных пожаров в Свердловской области, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Глава ведомства поручил представить доклад об установленных обстоятельствах масштабных пожаров в Свердловской области... Председатель СК России поручил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок", - говорится в сообщении. Отмечается, что 25 апреля в нескольких населённых пунктах Свердловской области начались масштабные пожары. Возбуждены два уголовных дела: по факту уничтожения жилых домов и повреждения имущества местного учреждения системы ФСИН и из-за причинения смерти по неосторожности 62-летнему местному жителю, тело которого обнаружили во время тушения пожара в одном из жилых домов.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867761116.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин