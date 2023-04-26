https://ria.ru/20230426/pozhary-1867841716.html
Бастрыкин поручил представить доклад о пожарах в Свердловской области
Бастрыкин поручил представить доклад о пожарах в Свердловской области - РИА Новости, 26.04.2023
Бастрыкин поручил представить доклад о пожарах в Свердловской области
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах масштабных пожаров в Свердловской области, сообщается в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:12
2023-04-26T13:12
2023-04-26T13:12
происшествия
свердловская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах масштабных пожаров в Свердловской области, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Глава ведомства поручил представить доклад об установленных обстоятельствах масштабных пожаров в Свердловской области... Председатель СК России поручил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок", - говорится в сообщении. Отмечается, что 25 апреля в нескольких населённых пунктах Свердловской области начались масштабные пожары. Возбуждены два уголовных дела: по факту уничтожения жилых домов и повреждения имущества местного учреждения системы ФСИН и из-за причинения смерти по неосторожности 62-летнему местному жителю, тело которого обнаружили во время тушения пожара в одном из жилых домов.
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867761116.html
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происшествия, свердловская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Свердловская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил представить доклад о пожарах в Свердловской области
Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах пожаров в Свердловской области