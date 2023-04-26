https://ria.ru/20230426/pozhary-1867775036.html

Замглавы МЧС Денисов прибыл в Свердловскую область, где бушуют пожары

Замглавы МЧС Денисов прибыл в Свердловскую область, где бушуют пожары - РИА Новости, 26.04.2023

Замглавы МЧС Денисов прибыл в Свердловскую область, где бушуют пожары

Заместитель главы МЧС России Илья Денисов прибыл в Свердловскую область во главе оперативной группы для координации работ по тушению пожаров, сообщает... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:53

2023-04-26T08:53

2023-04-26T08:53

происшествия

свердловская область

россия

илья денисов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заместитель главы МЧС России Илья Денисов прибыл в Свердловскую область во главе оперативной группы для координации работ по тушению пожаров, сообщает пресс-служба министерства. "Оперативная группа во главе с заместителем министра МЧС России Ильей Денисовым прибыла в Свердловскую область для координации работ по тушению и оказанию помощи пострадавшим жителям", - говорится в сообщении. Сообщается, что в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева пожары локализованы, продолжаются работы по ликвидации возгораний. В тушении пожаров участвуют более 380 человек и 112 единиц техники. Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области, от огня удалось отстоять более 1,2 тысячи жилых домов.

https://ria.ru/20230426/pozhary-1867770368.html

https://ria.ru/20230425/pozhar-1867634450.html

свердловская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, россия, илья денисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)