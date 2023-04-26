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Замглавы МЧС Денисов прибыл в Свердловскую область, где бушуют пожары - РИА Новости, 26.04.2023
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08:53 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/pozhary-1867775036.html
Замглавы МЧС Денисов прибыл в Свердловскую область, где бушуют пожары
Замглавы МЧС Денисов прибыл в Свердловскую область, где бушуют пожары - РИА Новости, 26.04.2023
Замглавы МЧС Денисов прибыл в Свердловскую область, где бушуют пожары
Заместитель главы МЧС России Илья Денисов прибыл в Свердловскую область во главе оперативной группы для координации работ по тушению пожаров, сообщает... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T08:53
2023-04-26T08:53
происшествия
свердловская область
россия
илья денисов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заместитель главы МЧС России Илья Денисов прибыл в Свердловскую область во главе оперативной группы для координации работ по тушению пожаров, сообщает пресс-служба министерства. "Оперативная группа во главе с заместителем министра МЧС России Ильей Денисовым прибыла в Свердловскую область для координации работ по тушению и оказанию помощи пострадавшим жителям", - говорится в сообщении. Сообщается, что в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева пожары локализованы, продолжаются работы по ликвидации возгораний. В тушении пожаров участвуют более 380 человек и 112 единиц техники. Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области, от огня удалось отстоять более 1,2 тысячи жилых домов.
https://ria.ru/20230426/pozhary-1867770368.html
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867634450.html
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происшествия, свердловская область, россия, илья денисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Илья Денисов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Замглавы МЧС Денисов прибыл в Свердловскую область, где бушуют пожары

Замглавы МЧС Денисов прибыл в Свердловскую область для координации тушения пожаров

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИлья Денисов
Илья Денисов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Илья Денисов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заместитель главы МЧС России Илья Денисов прибыл в Свердловскую область во главе оперативной группы для координации работ по тушению пожаров, сообщает пресс-служба министерства.
"Оперативная группа во главе с заместителем министра МЧС России Ильей Денисовым прибыла в Свердловскую область для координации работ по тушению и оказанию помощи пострадавшим жителям", - говорится в сообщении.
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Свердловской области за сутки сгорели почти 180 строений
08:10
Сообщается, что в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева пожары локализованы, продолжаются работы по ликвидации возгораний. В тушении пожаров участвуют более 380 человек и 112 единиц техники.
Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области, от огня удалось отстоять более 1,2 тысячи жилых домов.
Тушение пожара в поселке Таежный Свердловской области. 25 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
На Урале вспыхнул четвертый крупный пожар за сутки
Вчера, 16:07
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияИлья ДенисовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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