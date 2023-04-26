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Генпрокуратура проведет проверку из-за пожаров в Сосьве

Генпрокуратура проведет проверку из-за пожаров в Сосьве - РИА Новости, 26.04.2023

Генпрокуратура проведет проверку из-за пожаров в Сосьве

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку из-за пожаров в Сосьве, в том числе оценить действия местных властей по предупреждению пожаров,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:25

2023-04-26T17:25

2023-04-26T17:38

происшествия

россия

генеральная прокуратура рф

свердловская область

игорь краснов

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку из-за пожаров в Сосьве, в том числе оценить действия местных властей по предупреждению пожаров, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в связи с возникновением чрезвычайной ситуации в поселке Сосьва Свердловской области проводится проверка соблюдения особого противопожарного режима… Кроме того, в рамках организованной прокуратурой проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также хозяйствующих субъектов по соблюдению особого противопожарного режима", - говорится в сообщении.Уточняется, что Генпрокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных в связи с пожаром по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).За последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный произошел в поселке Сосьва, утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". В частности, 25 апреля, в результате пожара на железнодорожных путях, принадлежащих РЖД, произошло возгорание 11 вагонов, в том числе 7 с пиломатериалами и 4 порожних вагона.

https://ria.ru/20230426/kompensatsii-1867883608.html

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россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, свердловская область, игорь краснов