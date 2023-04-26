https://ria.ru/20230426/pozhar-1867837705.html
В МВД назвали возможную причину крупного пожара в свердловской Сосьве
В МВД назвали возможную причину крупного пожара в свердловской Сосьве - РИА Новости, 26.04.2023
В МВД назвали возможную причину крупного пожара в свердловской Сосьве
Причиной крупного пожара в свердловском поселке Сосьва мог стать тлевший опил на территории местного лесоперерабатывающего предприятия, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:57
2023-04-26T12:57
2023-04-26T12:57
происшествия
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Причиной крупного пожара в свердловском поселке Сосьва мог стать тлевший опил на территории местного лесоперерабатывающего предприятия, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Пожар в поселке Сосьве возник днем во вторник. По данным МЧС, были повреждены 92 строения. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения. "По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила. Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами", - сказал собеседник агентства. По его словам, сотрудники свердловского гарнизона полиции с дислокацией в серовском районе из-за введенного ЧС переведены на режим работы повышенной оперативной готовности. Как добавил Горелых, в настоящее время в Сосьве организовано круглосуточное патрулирование нарядами полиции с целью пресечения возможных фактов мародерства и для оперативного оказания помощи людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Помимо этого, в поселке установлен передвижной пункт территориального ОВД, куда оставшиеся без крова граждане могут обращаться по любым вопросам, в том числе для получения информации о бесплатном оформлении уничтоженных огнем документов в максимально короткие сроки. Координируют на месте ЧС работу комплексных сил полиции начальник территориального ОВД полковник Олег Якимов, добавил представитель главка.
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867761116.html
https://ria.ru/20230426/pozhary-1867824321.html
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происшествия, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В МВД назвали возможную причину крупного пожара в свердловской Сосьве
В МВД сообщили, что пожар в свердловской Сосьве мог произойти из-за тления на лесопилке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Причиной крупного пожара в свердловском поселке Сосьва мог стать тлевший опил на территории местного лесоперерабатывающего предприятия, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Пожар в поселке Сосьве возник днем во вторник. По данным МЧС
, были повреждены 92 строения. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК
возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения.
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"По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила. Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники свердловского гарнизона полиции с дислокацией в серовском районе из-за введенного ЧС переведены на режим работы повышенной оперативной готовности.
Как добавил Горелых, в настоящее время в Сосьве организовано круглосуточное патрулирование нарядами полиции с целью пресечения возможных фактов мародерства и для оперативного оказания помощи людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Помимо этого, в поселке установлен передвижной пункт территориального ОВД, куда оставшиеся без крова граждане могут обращаться по любым вопросам, в том числе для получения информации о бесплатном оформлении уничтоженных огнем документов в максимально короткие сроки. Координируют на месте ЧС работу комплексных сил полиции начальник территориального ОВД полковник Олег Якимов, добавил представитель главка.
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