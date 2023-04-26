Рейтинг@Mail.ru
В МВД назвали возможную причину крупного пожара в свердловской Сосьве - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867837705.html
В МВД назвали возможную причину крупного пожара в свердловской Сосьве
В МВД назвали возможную причину крупного пожара в свердловской Сосьве - РИА Новости, 26.04.2023
В МВД назвали возможную причину крупного пожара в свердловской Сосьве
Причиной крупного пожара в свердловском поселке Сосьва мог стать тлевший опил на территории местного лесоперерабатывающего предприятия, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:57
2023-04-26T12:57
происшествия
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867721853_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_845ae64e0a225a3df5fc2f07b0aea26d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Причиной крупного пожара в свердловском поселке Сосьва мог стать тлевший опил на территории местного лесоперерабатывающего предприятия, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Пожар в поселке Сосьве возник днем во вторник. По данным МЧС, были повреждены 92 строения. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения. "По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила. Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами", - сказал собеседник агентства. По его словам, сотрудники свердловского гарнизона полиции с дислокацией в серовском районе из-за введенного ЧС переведены на режим работы повышенной оперативной готовности. Как добавил Горелых, в настоящее время в Сосьве организовано круглосуточное патрулирование нарядами полиции с целью пресечения возможных фактов мародерства и для оперативного оказания помощи людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Помимо этого, в поселке установлен передвижной пункт территориального ОВД, куда оставшиеся без крова граждане могут обращаться по любым вопросам, в том числе для получения информации о бесплатном оформлении уничтоженных огнем документов в максимально короткие сроки. Координируют на месте ЧС работу комплексных сил полиции начальник территориального ОВД полковник Олег Якимов, добавил представитель главка.
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867761116.html
https://ria.ru/20230426/pozhary-1867824321.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867721853_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1e10d89e0c69b0f526d1f480fca504f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В МВД назвали возможную причину крупного пожара в свердловской Сосьве

В МВД сообщили, что пожар в свердловской Сосьве мог произойти из-за тления на лесопилке

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПожар в поселке Сосьва Свердловской области
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Причиной крупного пожара в свердловском поселке Сосьва мог стать тлевший опил на территории местного лесоперерабатывающего предприятия, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Пожар в поселке Сосьве возник днем во вторник. По данным МЧС, были повреждены 92 строения. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения.
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Бурятии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 450 гектаров
Вчера, 04:50
"По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила. Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники свердловского гарнизона полиции с дислокацией в серовском районе из-за введенного ЧС переведены на режим работы повышенной оперативной готовности.
Как добавил Горелых, в настоящее время в Сосьве организовано круглосуточное патрулирование нарядами полиции с целью пресечения возможных фактов мародерства и для оперативного оказания помощи людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Помимо этого, в поселке установлен передвижной пункт территориального ОВД, куда оставшиеся без крова граждане могут обращаться по любым вопросам, в том числе для получения информации о бесплатном оформлении уничтоженных огнем документов в максимально короткие сроки. Координируют на месте ЧС работу комплексных сил полиции начальник территориального ОВД полковник Олег Якимов, добавил представитель главка.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В России за сутки потушили сто природных пожаров
Вчера, 12:12
 
ПроисшествияВалерий ГорелыхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала