https://ria.ru/20230426/pozhar-1867837705.html

В МВД назвали возможную причину крупного пожара в свердловской Сосьве

В МВД назвали возможную причину крупного пожара в свердловской Сосьве - РИА Новости, 26.04.2023

В МВД назвали возможную причину крупного пожара в свердловской Сосьве

Причиной крупного пожара в свердловском поселке Сосьва мог стать тлевший опил на территории местного лесоперерабатывающего предприятия, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:57

2023-04-26T12:57

2023-04-26T12:57

происшествия

валерий горелых

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Причиной крупного пожара в свердловском поселке Сосьва мог стать тлевший опил на территории местного лесоперерабатывающего предприятия, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Пожар в поселке Сосьве возник днем во вторник. По данным МЧС, были повреждены 92 строения. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения. "По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила. Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами", - сказал собеседник агентства. По его словам, сотрудники свердловского гарнизона полиции с дислокацией в серовском районе из-за введенного ЧС переведены на режим работы повышенной оперативной готовности. Как добавил Горелых, в настоящее время в Сосьве организовано круглосуточное патрулирование нарядами полиции с целью пресечения возможных фактов мародерства и для оперативного оказания помощи людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Помимо этого, в поселке установлен передвижной пункт территориального ОВД, куда оставшиеся без крова граждане могут обращаться по любым вопросам, в том числе для получения информации о бесплатном оформлении уничтоженных огнем документов в максимально короткие сроки. Координируют на месте ЧС работу комплексных сил полиции начальник территориального ОВД полковник Олег Якимов, добавил представитель главка.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867761116.html

https://ria.ru/20230426/pozhary-1867824321.html

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происшествия, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)