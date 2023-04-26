https://ria.ru/20230426/pelikany-1867864202.html
Пеликаны впервые после зимы вышли на пруд в Московском зоопарке
Пеликаны впервые после зимы вышли на пруд в Московском зоопарке - РИА Новости, 26.04.2023
Пеликаны впервые после зимы вышли на пруд в Московском зоопарке
Пеликаны и бакланы из столичного зоопарка впервые после зимы вышли на пруд, сообщили в телеграм-канале зоосада. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:20
2023-04-26T14:20
2023-04-26T14:21
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пеликаны и бакланы из столичного зоопарка впервые после зимы вышли на пруд, сообщили в телеграм-канале зоосада. Отмечается, что холодное время года пеликаны проводят в павильоне "Птицы и бабочки". Они там строят гнёзда, насиживают яйца и выкармливают птенцов. Весной, после того, как на пруду сходит лёд, их выпускают в летний вольер. "Когда для птиц был открыт проход на болото, первыми вышли кудрявые пеликаны. Первым за рыбой всегда идет самопровозглашенный "пеликаний предводитель" – Матвей...Розовые задержались на пару часов, они решили покинуть зимнее пристанище только после обеда. Бакланы оказались самыми неторопливыми – появились на пруду только на следующий день", - говорится в сообщении. Добавляется, что летом птицы обитают на водоеме Новой территории, который исторически называется "Болото". Больше всего они любят сидеть на острове в центре водоема. Дважды в день пеликанов кормят свежей рыбой, причём кудрявые пеликаны предпочитают салаку, а розовые — карпов.
https://ria.ru/20230412/enoty-1864652342.html
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россия, москва, животные, общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Россия, Москва, Животные, Общество, Московский зоопарк
Пеликаны впервые после зимы вышли на пруд в Московском зоопарке
Пеликаны и бакланы из Московского зоопарка впервые после зимы вышли на пруд
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Пеликаны и бакланы из столичного зоопарка впервые после зимы вышли на пруд, сообщили в телеграм-канале
зоосада.
Отмечается, что холодное время года пеликаны проводят в павильоне "Птицы и бабочки". Они там строят гнёзда, насиживают яйца и выкармливают птенцов. Весной, после того, как на пруду сходит лёд, их выпускают в летний вольер.
"Когда для птиц был открыт проход на болото, первыми вышли кудрявые пеликаны. Первым за рыбой всегда идет самопровозглашенный "пеликаний предводитель" – Матвей...Розовые задержались на пару часов, они решили покинуть зимнее пристанище только после обеда. Бакланы оказались самыми неторопливыми – появились на пруду только на следующий день", - говорится в сообщении.
Добавляется, что летом птицы обитают на водоеме Новой территории, который исторически называется "Болото". Больше всего они любят сидеть на острове в центре водоема. Дважды в день пеликанов кормят свежей рыбой, причём кудрявые пеликаны предпочитают салаку, а розовые — карпов.
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