https://ria.ru/20230426/pelikany-1867864202.html

Пеликаны впервые после зимы вышли на пруд в Московском зоопарке

Пеликаны впервые после зимы вышли на пруд в Московском зоопарке - РИА Новости, 26.04.2023

Пеликаны впервые после зимы вышли на пруд в Московском зоопарке

Пеликаны и бакланы из столичного зоопарка впервые после зимы вышли на пруд, сообщили в телеграм-канале зоосада. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:20

2023-04-26T14:20

2023-04-26T14:21

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пеликаны и бакланы из столичного зоопарка впервые после зимы вышли на пруд, сообщили в телеграм-канале зоосада. Отмечается, что холодное время года пеликаны проводят в павильоне "Птицы и бабочки". Они там строят гнёзда, насиживают яйца и выкармливают птенцов. Весной, после того, как на пруду сходит лёд, их выпускают в летний вольер. "Когда для птиц был открыт проход на болото, первыми вышли кудрявые пеликаны. Первым за рыбой всегда идет самопровозглашенный "пеликаний предводитель" – Матвей...Розовые задержались на пару часов, они решили покинуть зимнее пристанище только после обеда. Бакланы оказались самыми неторопливыми – появились на пруду только на следующий день", - говорится в сообщении. Добавляется, что летом птицы обитают на водоеме Новой территории, который исторически называется "Болото". Больше всего они любят сидеть на острове в центре водоема. Дважды в день пеликанов кормят свежей рыбой, причём кудрявые пеликаны предпочитают салаку, а розовые — карпов.

https://ria.ru/20230412/enoty-1864652342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, москва, животные, общество, московский зоопарк