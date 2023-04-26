https://ria.ru/20230426/otoplenie-1867930152.html

Бирюков: отопление отключили в 96% жилых домов в Москве

Бирюков: отопление отключили в 96% жилых домов в Москве - РИА Новости, 26.04.2023

Бирюков: отопление отключили в 96% жилых домов в Москве

В Москве продолжаются мероприятия по переводу системы теплоснабжения на летний режим работы, отопление уже отключили в 96% жилых домов и 85% административных... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:26

2023-04-26T17:26

2023-04-26T17:26

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Москве продолжаются мероприятия по переводу системы теплоснабжения на летний режим работы, отопление уже отключили в 96% жилых домов и 85% административных зданий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по переводу системы теплоснабжения на летний режим эксплуатации, отопление уже отключили в 96% жилых домов и 85% административных зданий. В общей сложности отключим отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч многоквартирных жилых домов. Все работы завершим до субботы", - отметил Бирюков. Заммэра напомнил, что отключение отопления производится поэтапно в следующей последовательности: промышленные и административные объекты, затем - жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения. "После завершения отопительного сезона приступим в полном объеме к подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду. До сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что запланированы гидравлические испытания на 17 тысячах километров тепловых сетей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют. Это позволит обеспечить их безопасную эксплуатацию в отопительный сезон.

https://ria.ru/20230425/moskva-1867561914.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков