https://ria.ru/20230426/olimpiada-1867813503.html

В АлтГПУ стартовала Всероссийская студенческая олимпиада по педагогике

В АлтГПУ стартовала Всероссийская студенческая олимпиада по педагогике - РИА Новости, 26.04.2023

В АлтГПУ стартовала Всероссийская студенческая олимпиада по педагогике

В Алтайском государственном педагогическом университете собрались студенты педагогических вузов, педагогических колледжей и вузов, в которых есть направления... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:36

2023-04-26T11:36

2023-04-26T11:36

год педагога и наставника

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Алтайском государственном педагогическом университете собрались студенты педагогических вузов, педагогических колледжей и вузов, в которых есть направления подготовки по педагогическому профилю на традиционной Всероссийской студенческой олимпиаде по педагогике, сообщили в отделе по связям с общественностью АлтГПУ.В этом году олимпиада, проводимая Алтайским педвузом уже в течение нескольких лет, посвящена 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского и приурочена к объявленному в России Году педагога и наставника.Цель олимпиады – выявление педагогически одаренных студентов и создание условий для раскрытия их профессионально-личностного потенциала, самореализации и развития педагогического творчества. В качестве ключевой идеи олимпиады организаторы избрали высказывание Константина Дмитриевича Ушинского: "Приготовлять умы! Рассеивать идеи! Вот наше назначение!".Будущим педагогам предстоит в течение трех дней с 26 по 28 апреля проявить профессиональные педагогические компетенции в целом ряде конкурсных испытаний. Команды представят свою визитку, в которой должны будут отразить тему конкурса, проблемы современного воспитания и идеи К.Д. Ушинского, продемонстрировав уровень общей и педагогической культуры.Цель второго конкурса – домашнего задания – популяризация и распространение информации о Годе педагога и наставника, 200-летии со дня рождения К.Д. Ушинского, его личности, жизни, деятельности, ведущих идеях. Всё это студенты представят в виде снятых заранее видеороликов.Уровень теоретической подготовки участники продемонстрируют в третьем конкурсе, состоящем из нескольких этапов: тестирование, биографический квиз и педагогическая инфографика.Капитаны команд примут участие в конкурс красноречия, в котором проявят свой уровень педагогической эрудиции, умение использовать убедительную аргументацию с опорой на знания по педагогики и работ и К.Д. Ушинского.Новое испытание в олимпиаде – это конкурс буктрейлеров. Буктрейлер – современная форма продвижения книги в видеоформате. Основная задача – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. Цель данного конкурса заключается в развитии у будущих педагогов опыта по популяризации чтения, рекламе педагогических произведений, привлечению внимания к книгам при помощи визуальных средств.Завершит олимпиаду конкурс инсценировки, в котором командам предстоит инсценировать литературное произведение К.Д. Ушинского с детьми младшего школьного возраста.28 апреля, по завершении всех конкурсных испытаний, эксперты подведут итоги и будут названы имена победителей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование