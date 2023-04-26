https://ria.ru/20230426/olimpiada-1867813503.html
В АлтГПУ стартовала Всероссийская студенческая олимпиада по педагогике
В АлтГПУ стартовала Всероссийская студенческая олимпиада по педагогике - РИА Новости, 26.04.2023
В АлтГПУ стартовала Всероссийская студенческая олимпиада по педагогике
В Алтайском государственном педагогическом университете собрались студенты педагогических вузов, педагогических колледжей и вузов, в которых есть направления... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:36
2023-04-26T11:36
2023-04-26T11:36
год педагога и наставника
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Алтайском государственном педагогическом университете собрались студенты педагогических вузов, педагогических колледжей и вузов, в которых есть направления подготовки по педагогическому профилю на традиционной Всероссийской студенческой олимпиаде по педагогике, сообщили в отделе по связям с общественностью АлтГПУ.В этом году олимпиада, проводимая Алтайским педвузом уже в течение нескольких лет, посвящена 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского и приурочена к объявленному в России Году педагога и наставника.Цель олимпиады – выявление педагогически одаренных студентов и создание условий для раскрытия их профессионально-личностного потенциала, самореализации и развития педагогического творчества. В качестве ключевой идеи олимпиады организаторы избрали высказывание Константина Дмитриевича Ушинского: "Приготовлять умы! Рассеивать идеи! Вот наше назначение!".Будущим педагогам предстоит в течение трех дней с 26 по 28 апреля проявить профессиональные педагогические компетенции в целом ряде конкурсных испытаний. Команды представят свою визитку, в которой должны будут отразить тему конкурса, проблемы современного воспитания и идеи К.Д. Ушинского, продемонстрировав уровень общей и педагогической культуры.Цель второго конкурса – домашнего задания – популяризация и распространение информации о Годе педагога и наставника, 200-летии со дня рождения К.Д. Ушинского, его личности, жизни, деятельности, ведущих идеях. Всё это студенты представят в виде снятых заранее видеороликов.Уровень теоретической подготовки участники продемонстрируют в третьем конкурсе, состоящем из нескольких этапов: тестирование, биографический квиз и педагогическая инфографика.Капитаны команд примут участие в конкурс красноречия, в котором проявят свой уровень педагогической эрудиции, умение использовать убедительную аргументацию с опорой на знания по педагогики и работ и К.Д. Ушинского.Новое испытание в олимпиаде – это конкурс буктрейлеров. Буктрейлер – современная форма продвижения книги в видеоформате. Основная задача – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. Цель данного конкурса заключается в развитии у будущих педагогов опыта по популяризации чтения, рекламе педагогических произведений, привлечению внимания к книгам при помощи визуальных средств.Завершит олимпиаду конкурс инсценировки, в котором командам предстоит инсценировать литературное произведение К.Д. Ушинского с детьми младшего школьного возраста.28 апреля, по завершении всех конкурсных испытаний, эксперты подведут итоги и будут названы имена победителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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общество, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Алтайском государственном педагогическом университете собрались студенты педагогических вузов, педагогических колледжей и вузов, в которых есть направления подготовки по педагогическому профилю на традиционной Всероссийской студенческой олимпиаде по педагогике, сообщили в отделе по связям с общественностью АлтГПУ.
В этом году олимпиада, проводимая Алтайским педвузом уже в течение нескольких лет, посвящена 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского и приурочена к объявленному в России Году педагога и наставника.
Цель олимпиады – выявление педагогически одаренных студентов и создание условий для раскрытия их профессионально-личностного потенциала, самореализации и развития педагогического творчества. В качестве ключевой идеи олимпиады организаторы избрали высказывание Константина Дмитриевича Ушинского: "Приготовлять умы! Рассеивать идеи! Вот наше назначение!".
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На торжественном открытии к участникам олимпиады обратился проректор по образовательной деятельности АлтГПУ Сергей Волохов: "Олимпиада по педагогике, проводимая в Год педагога и наставника, обретает особую значимость. Она содействует общенациональному движению по повышению статуса педагога, имеющего важнейшее не только профессиональное, но общественное и государственное значение. Быть педагогом – значит определять будущее страны! Овладение педагогическими знаниями, применение образовательных технологий, желание работать с учениками, готовность конкурировать в профессиональной педагогической среде – все это характеризует участников олимпиады и в этом заключается потенциал педагогической профессии завтрашнего дня! Желаю участникам успехов в представлении своих педагогических знаний и талантов, обретения новых друзей, личностного и профессионального роста!".
Будущим педагогам предстоит в течение трех дней с 26 по 28 апреля проявить профессиональные педагогические компетенции в целом ряде конкурсных испытаний. Команды представят свою визитку, в которой должны будут отразить тему конкурса, проблемы современного воспитания и идеи К.Д. Ушинского, продемонстрировав уровень общей и педагогической культуры.
Цель второго конкурса – домашнего задания – популяризация и распространение информации о Годе педагога и наставника, 200-летии со дня рождения К.Д. Ушинского, его личности, жизни, деятельности, ведущих идеях. Всё это студенты представят в виде снятых заранее видеороликов.
Уровень теоретической подготовки участники продемонстрируют в третьем конкурсе, состоящем из нескольких этапов: тестирование, биографический квиз и педагогическая инфографика.
Капитаны команд примут участие в конкурс красноречия, в котором проявят свой уровень педагогической эрудиции, умение использовать убедительную аргументацию с опорой на знания по педагогики и работ и К.Д. Ушинского.
Новое испытание в олимпиаде – это конкурс буктрейлеров. Буктрейлер – современная форма продвижения книги в видеоформате. Основная задача – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. Цель данного конкурса заключается в развитии у будущих педагогов опыта по популяризации чтения, рекламе педагогических произведений, привлечению внимания к книгам при помощи визуальных средств.
Завершит олимпиаду конкурс инсценировки, в котором командам предстоит инсценировать литературное произведение К.Д. Ушинского с детьми младшего школьного возраста.
28 апреля, по завершении всех конкурсных испытаний, эксперты подведут итоги и будут названы имена победителей.