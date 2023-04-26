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Генконсул России на Шпицбергене ответил на обвинения в связях с разведкой - РИА Новости, 26.04.2023
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19:08 26.04.2023 (обновлено: 19:49 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/obvineniya-1867973348.html
Генконсул России на Шпицбергене ответил на обвинения в связях с разведкой
Генконсул России на Шпицбергене ответил на обвинения в связях с разведкой - РИА Новости, 26.04.2023
Генконсул России на Шпицбергене ответил на обвинения в связях с разведкой
Генконсул России в Баренцбурге на Шпицбергене Андрей Чемерило назвал безосновательными обвинения в связях со спецслужбами, а действия опубликовавших такие... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:08
2023-04-26T19:49
россия
норвегия
шпицберген
в мире
евросоюз
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ЦЮРИХ, 26 апр – РИА Новости. Генконсул России в Баренцбурге на Шпицбергене Андрей Чемерило назвал безосновательными обвинения в связях со спецслужбами, а действия опубликовавших такие обвинения норвежских журналистов - провокацией.В среду крупнейшая норвежская телерадиокомпания NRK голословно обвинила Чемерило в связях с якобы "военной разведкой", при этом не приведя никаких доказательств."Ссылаясь на данные из "многочисленных источников", среди которых, очевидно, не было ни одного официального или государственного, были предъявлены безосновательные обвинения в связи со спецслужбами. Следуя непонятной логике "расследователей", все, кто когда-либо проживал или был зарегистрирован в непосредственной близости от каких-то военных или режимных объектов в Российской Федерации, должны иметь к ним отношение в настоящее время. Это все, что было предъявлено мне", - заявил Чемерило РИА Новости.По его словам, такая "доказательная база" выглядит откровенной глупостью, а действия журналистов – "откровенной провокацией в отношении главы российской консульской миссии".Дипломат отметил, что его полная биография, включая военное прошлое, была направлена в МИД Норвегии. Чемерило подчеркнул, что его кандидатура в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года была одобрена властями Норвегии, включая все министерства, ведомства и службы."Через консульский департамент и отдел стран Европы, где я проработал последние 10 лет, прошли десятки согласований иностранных генеральных консулов. И не грех было бы попросить норвежских "горе-расследователей" опубликовать или ознакомиться с биографиями хотя бы последних двух моих норвежских коллег, назначенных главами норвежских генконсульств в России и имеющих большой жизненный опыт", - отметил генконсул.Чемерило также сообщил, что телеканал NRK в беседе с ним сначала прикрывался вопросами актуальности телевизионного интервью о проблемах Баренцбурга. "Я дал согласие на это потому, что проблемы действительно есть. И связаны они с антироссийскими санкциями ЕС, в фарватере которых послушно следует Норвегия. Но, как выяснилось позже, проблемы российского поселка их не интересовали. Только личность генерального консула", - сообщил он.Дипломат уточнил, что из обширного интервью, которое было дано СМИ в письменном виде, "в лучших традициях highly likely" были выдернуты фразы, в контексте которых просматривался совершенно иной посыл относительно российского присутствия на архипелаге, откровенно враждебный. По словам консула, все это, включая совместные действия телерадиокомпаний северных стран, несомненно указывает на заказной характер этих публикаций."Как человеку, проработавшему со скандинавскими странами в МИД России более 20 лет, печально констатировать, что идет поэтапное разрушение, в том числе норвежской стороной, того базиса, что создавался нами все эти годы. И это, в первую очередь, люди, бездоказательно обвиненные и высланные из этих стран, это репутационный удар по всем контактам с коллегами из МИД скандинавских стран, с которыми все эти годы велась работа, венцом которой стали соглашения и договоры. Интересно, с чем и с кем останется Норвегия в отношениях с Россией, после того как осядет пыль от этих публикаций?" - заключил дипломат.
https://ria.ru/20230414/diplomaty-1865341743.html
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россия, норвегия, шпицберген, в мире, евросоюз
Россия, Норвегия, Шпицберген, В мире, Евросоюз
Генконсул России на Шпицбергене ответил на обвинения в связях с разведкой

Генконсул на Шпицбергене Чемерило назвал обвинения в связях с разведкой безосновательными

CC BY-SA 3.0 / Bjoertvedt / Mining community of Barentsburg, originally from early 1930s. Spitsbergen, NorwayРоссийский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
CC BY-SA 3.0 / Bjoertvedt / Mining community of Barentsburg, originally from early 1930s. Spitsbergen, Norway
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 26 апр – РИА Новости. Генконсул России в Баренцбурге на Шпицбергене Андрей Чемерило назвал безосновательными обвинения в связях со спецслужбами, а действия опубликовавших такие обвинения норвежских журналистов - провокацией.
В среду крупнейшая норвежская телерадиокомпания NRK голословно обвинила Чемерило в связях с якобы "военной разведкой", при этом не приведя никаких доказательств.
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"Ссылаясь на данные из "многочисленных источников", среди которых, очевидно, не было ни одного официального или государственного, были предъявлены безосновательные обвинения в связи со спецслужбами. Следуя непонятной логике "расследователей", все, кто когда-либо проживал или был зарегистрирован в непосредственной близости от каких-то военных или режимных объектов в Российской Федерации, должны иметь к ним отношение в настоящее время. Это все, что было предъявлено мне", - заявил Чемерило РИА Новости.
По его словам, такая "доказательная база" выглядит откровенной глупостью, а действия журналистов – "откровенной провокацией в отношении главы российской консульской миссии".
Дипломат отметил, что его полная биография, включая военное прошлое, была направлена в МИД Норвегии. Чемерило подчеркнул, что его кандидатура в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года была одобрена властями Норвегии, включая все министерства, ведомства и службы.
"Через консульский департамент и отдел стран Европы, где я проработал последние 10 лет, прошли десятки согласований иностранных генеральных консулов. И не грех было бы попросить норвежских "горе-расследователей" опубликовать или ознакомиться с биографиями хотя бы последних двух моих норвежских коллег, назначенных главами норвежских генконсульств в России и имеющих большой жизненный опыт", - отметил генконсул.
Чемерило также сообщил, что телеканал NRK в беседе с ним сначала прикрывался вопросами актуальности телевизионного интервью о проблемах Баренцбурга. "Я дал согласие на это потому, что проблемы действительно есть. И связаны они с антироссийскими санкциями ЕС, в фарватере которых послушно следует Норвегия. Но, как выяснилось позже, проблемы российского поселка их не интересовали. Только личность генерального консула", - сообщил он.
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Дипломат уточнил, что из обширного интервью, которое было дано СМИ в письменном виде, "в лучших традициях highly likely" были выдернуты фразы, в контексте которых просматривался совершенно иной посыл относительно российского присутствия на архипелаге, откровенно враждебный. По словам консула, все это, включая совместные действия телерадиокомпаний северных стран, несомненно указывает на заказной характер этих публикаций.
"Как человеку, проработавшему со скандинавскими странами в МИД России более 20 лет, печально констатировать, что идет поэтапное разрушение, в том числе норвежской стороной, того базиса, что создавался нами все эти годы. И это, в первую очередь, люди, бездоказательно обвиненные и высланные из этих стран, это репутационный удар по всем контактам с коллегами из МИД скандинавских стран, с которыми все эти годы велась работа, венцом которой стали соглашения и договоры. Интересно, с чем и с кем останется Норвегия в отношениях с Россией, после того как осядет пыль от этих публикаций?" - заключил дипломат.
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