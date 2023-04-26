https://ria.ru/20230426/obstrely-1867907328.html

Гладков рассказал, что белгородскому бизнесу возмещают ущерб от обстрелов

Гладков рассказал, что белгородскому бизнесу возмещают ущерб от обстрелов - РИА Новости, 26.04.2023

Гладков рассказал, что белгородскому бизнесу возмещают ущерб от обстрелов

Первые предприниматели, пострадавшие в результате обстрелов, в среду подали документы на получение компенсации ущерба от обстрелов украинскими войсками, всего... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:32

2023-04-26T16:32

2023-04-26T16:32

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 26 апр – РИА Новости. Первые предприниматели, пострадавшие в результате обстрелов, в среду подали документы на получение компенсации ущерба от обстрелов украинскими войсками, всего на данную меру поддержки претендуют порядка 100 предпринимателей региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С сегодняшнего дня в министерстве экономического развития и предпринимательства Белгородской области начался прием документов и заявлений для оказания государственной поддержки от предпринимателей, имущество которых пострадало в результате обстрелов ВСУ". – отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба. По словам главы региона, наибольшее количество пострадавших находятся в Белгородском районе и Шебекинском городском округе. По данным регионального министерства, 37 заявок ожидают в ведомстве в ближайшее время. Около 30 заявок поступят во втором этапе отбора, который пройдет с 10 по 20 мая. Эта работа продолжится в течение всего года – до 15 декабря по мере поступления заявок от предпринимателей. "Первые перечисления средств по компенсациям планируется осуществить после 10 мая", - пояснили в пресс-службе правительства региона. Так, двое предпринимателей из Шебекинского городского округа уже подали документы на получение компенсации ущерба. Компания "Химтекс" претендует на возмещение 40% от нанесённого ущерба, а это более 90,1 млн рублей. В компании трудятся 65 сотрудников, она занимается производством и реализацией сырья для лакокрасочных изделий. В настоящее время в Белгородской области на компенсацию ущерба предпринимателям будет направлено 703 миллиона федеральных и областных средств. Как отметили в пресс-службе, при сумме ущерба до миллиона рублей компенсация составит 100 % от суммы ущерба, до 5 миллионов рублей – в размере 70 % от суммы ущерба, но не менее 1 млн рублей и так далее. При сумме ущерба более 100 миллионов рублей – в размере 40 % от суммы ущерба, но не менее 50 миллионов и не более 100 миллионов рублей. Гранты предоставляются единовременно в полном объеме. Госоддержкой могут воспользоваться юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и другие категории. Средства гранта могут быть направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт аренду нежилого помещения, здания, сооружения и иные цели.

https://ria.ru/20230420/zhile-1866750988.html

https://ria.ru/20230420/pogibshie-1866584460.html

белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, вооруженные силы украины