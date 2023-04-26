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Гладков рассказал, что белгородскому бизнесу возмещают ущерб от обстрелов - РИА Новости, 26.04.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
16:32 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/obstrely-1867907328.html
Гладков рассказал, что белгородскому бизнесу возмещают ущерб от обстрелов
Гладков рассказал, что белгородскому бизнесу возмещают ущерб от обстрелов - РИА Новости, 26.04.2023
Гладков рассказал, что белгородскому бизнесу возмещают ущерб от обстрелов
Первые предприниматели, пострадавшие в результате обстрелов, в среду подали документы на получение компенсации ущерба от обстрелов украинскими войсками, всего... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:32
2023-04-26T16:32
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 апр – РИА Новости. Первые предприниматели, пострадавшие в результате обстрелов, в среду подали документы на получение компенсации ущерба от обстрелов украинскими войсками, всего на данную меру поддержки претендуют порядка 100 предпринимателей региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С сегодняшнего дня в министерстве экономического развития и предпринимательства Белгородской области начался прием документов и заявлений для оказания государственной поддержки от предпринимателей, имущество которых пострадало в результате обстрелов ВСУ". – отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба. По словам главы региона, наибольшее количество пострадавших находятся в Белгородском районе и Шебекинском городском округе. По данным регионального министерства, 37 заявок ожидают в ведомстве в ближайшее время. Около 30 заявок поступят во втором этапе отбора, который пройдет с 10 по 20 мая. Эта работа продолжится в течение всего года – до 15 декабря по мере поступления заявок от предпринимателей. "Первые перечисления средств по компенсациям планируется осуществить после 10 мая", - пояснили в пресс-службе правительства региона. Так, двое предпринимателей из Шебекинского городского округа уже подали документы на получение компенсации ущерба. Компания "Химтекс" претендует на возмещение 40% от нанесённого ущерба, а это более 90,1 млн рублей. В компании трудятся 65 сотрудников, она занимается производством и реализацией сырья для лакокрасочных изделий. В настоящее время в Белгородской области на компенсацию ущерба предпринимателям будет направлено 703 миллиона федеральных и областных средств. Как отметили в пресс-службе, при сумме ущерба до миллиона рублей компенсация составит 100 % от суммы ущерба, до 5 миллионов рублей – в размере 70 % от суммы ущерба, но не менее 1 млн рублей и так далее. При сумме ущерба более 100 миллионов рублей – в размере 40 % от суммы ущерба, но не менее 50 миллионов и не более 100 миллионов рублей. Гранты предоставляются единовременно в полном объеме. Госоддержкой могут воспользоваться юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и другие категории. Средства гранта могут быть направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт аренду нежилого помещения, здания, сооружения и иные цели.
https://ria.ru/20230420/zhile-1866750988.html
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белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, вооруженные силы украины
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Вооруженные силы Украины

Гладков рассказал, что белгородскому бизнесу возмещают ущерб от обстрелов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Безлюдовка Белгородской области
Последствия обстрела села Безлюдовка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела села Безлюдовка Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 апр – РИА Новости. Первые предприниматели, пострадавшие в результате обстрелов, в среду подали документы на получение компенсации ущерба от обстрелов украинскими войсками, всего на данную меру поддержки претендуют порядка 100 предпринимателей региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"С сегодняшнего дня в министерстве экономического развития и предпринимательства Белгородской области начался прием документов и заявлений для оказания государственной поддержки от предпринимателей, имущество которых пострадало в результате обстрелов ВСУ". – отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба.
Белгород - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Потерявшим жилье из-за украинских обстрелов белгородцам выделят средства
20 апреля, 20:55
По словам главы региона, наибольшее количество пострадавших находятся в Белгородском районе и Шебекинском городском округе. По данным регионального министерства, 37 заявок ожидают в ведомстве в ближайшее время. Около 30 заявок поступят во втором этапе отбора, который пройдет с 10 по 20 мая. Эта работа продолжится в течение всего года – до 15 декабря по мере поступления заявок от предпринимателей. "Первые перечисления средств по компенсациям планируется осуществить после 10 мая", - пояснили в пресс-службе правительства региона. Так, двое предпринимателей из Шебекинского городского округа уже подали документы на получение компенсации ущерба. Компания "Химтекс" претендует на возмещение 40% от нанесённого ущерба, а это более 90,1 млн рублей. В компании трудятся 65 сотрудников, она занимается производством и реализацией сырья для лакокрасочных изделий.
«
"Безусловно, ущерб был колоссальный, сгорело все. Сумма ущерба составила 235 миллионов рублей. Ни одного человека мы не уволили, мы полностью платили заработную плату и налоги. На свои средства уже мы подвели электроэнергию, произвели полный демонтаж металлоконструкций, сделали монтаж усиления нашей производственной площадки, вычистили территорию, восстанавливаем оборудование, которое у нас было", – сказала генеральный директор ПКФ "Химтекс" Наталья Мельник.
В настоящее время в Белгородской области на компенсацию ущерба предпринимателям будет направлено 703 миллиона федеральных и областных средств. Как отметили в пресс-службе, при сумме ущерба до миллиона рублей компенсация составит 100 % от суммы ущерба, до 5 миллионов рублей – в размере 70 % от суммы ущерба, но не менее 1 млн рублей и так далее. При сумме ущерба более 100 миллионов рублей – в размере 40 % от суммы ущерба, но не менее 50 миллионов и не более 100 миллионов рублей. Гранты предоставляются единовременно в полном объеме.
«
"Данная градация связана с тем, чтобы те средства, которые доведены до нас на федеральном уровне, мы могли распределить на максимальное количество потерпевших. Поэтому было принято такое решение. Это всё согласовано на федеральном уровне", - отметил заместитель начальника департамента промышленности и предпринимательства Владимир Зябрев.
Госоддержкой могут воспользоваться юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и другие категории. Средства гранта могут быть направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт аренду нежилого помещения, здания, сооружения и иные цели.
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Число погибших в Белгородской области из-за украинской агрессии достигло 30
20 апреля, 12:45
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский районВооруженные силы Украины
 
 
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