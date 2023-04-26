Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку шесть 155-миллиметровых снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.