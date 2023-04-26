https://ria.ru/20230426/obstrel-1867888294.html

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 26.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:31

2023-04-26T15:31

2023-04-26T15:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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нато

украина

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины